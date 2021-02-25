مجهولون يغتالون رجلًا مسنًّا في ريف دير الزور

استهدف مجهولون، صباح اليوم، علي الكريهان المحيمد العابد 80 عامًا، في بلدة الصبحة بإطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتله، وفق المعلومات التي أفادت بها مراسلتنا.

ذكرت مراسلة وكالتنا أنّ المجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية، وأطلقوا الرصاص على المسن، ولاذوا بعدها بالفرار.

وتنشط في مناطق دير الزور، خلايا لمرتزقة داعش، تستهدف المدنيين بشكل مستمر، فيما تنفذ عمليات اغتيال بحق وجهاء وشيوخ عشائر عربية في المنطقة.

في 22 شباط الجاري عثر أهالي بلدة الصبحة على جثة امرأة تُدعى "وديعة سرحان الصالح" مقطوعة الرأس، في قبو أحد المطاعم المهجورة في البلدة.

(ف ع/سـ)

ANHA ​​​​​​​