مجهولون يغتالون حارسًا لمجلس مدني في بلدة هجين

ووفق المعلومات التي نقلتها مراسلتنا، فإن مجهولين يستقلون دراجة نارية أقدموا، مساء أمس، على استهداف الشاب ثابت الدخيل(27عامًا) بطلقات نارية، ما أسفر عن مقتله أمام مجلس الوسط في البلدة.

المراسلة ذكرت أن الشاب ثابت من سكان بلدة هجين، ويعمل حارسًا لمبنى مجلس الوسط في البلدة، وتم استهدافه مساء أمس، أثناء قيامه بعمله في الحراسة.

وتنشط خلايا مرتزقة داعش في مناطق ريف دير الزور، وتنفذ عمليات قتل بحق المدنيين، بينما تستهدف عمليات اغتيال أخرى تقوم بها وجهاءَ العشائر العربية، بعد الخسائر التي أُلحقت بهم ودحرهم في آخر معاقلهم بدير الزور على يد قوات سوريا الديمقراطية.

(ف ع/سـ)

ANHA