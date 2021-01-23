مجهولون يغتالون امرأتين في تل الشاير...ومجلس الحسكة يصف الجريمة بالبشعة

أقدم مجهولون على اختطاف كل من الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير التابعة لناحية الدشيشة جنوب مقاطعة الحسكة، سعدة فيصل الهرماس ونائبة الرئاسة هند لطيف الخضير، مساء أمس الجمعة، بقوة السلاح، واقتادوهما إلى جهة مجهولة قبل رميهما بالرصاص.

وتعقيبًا على الجريمة، أصدر مجلس مقاطعة الحسكة، اليوم، بيانًا استنكر فيه الجريمة التي وصفها " بالبشعة والتي يندى لها جبين الإنسانية"، وقال إنها تضاف إلى سجل الإرهاب الأسود، وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وبث الرعب في صفوف الأهالي.

وجاء في البيان:" في اعتداء سافر على الإنسانية جمعاء، وفي جريمة بشعة يندى لها جبين البشرية، أقدمت مجموعات إرهابية، مساء أمس، على اختطاف الرفيقتين "سعدة فيصل الهرماس وهند لطيف الخضير" وهما الرئيسة المشتركة لمجلس تل الشاير والنائبة في المجلس، وبقوة السلاح اقتادتهما إلى جهة مجهولة، وقامت برميهما بالرصاص، مما أدى إلى استشهادهما على الفور.

وفي جريمة نكراء تضاف إلى سجل الإرهاب الأسود، هذه الجريمة التي تستهدف بالدرجة الأولى المرأة في مجتمعنا، التي نفضت عن كاهلها غبار داعش، وانخرطت في ميدان العمل، وأثبتت وجودها، ولعبت دورها الفاعل في المجتمع، وأثبتت قدرتها على حمل السلاح، والوقوف إلى جانب شقيقها الرجل في حماية أرضها وشعبها.

وكما تستهدف مشروع الإدارة الذاتية في مناطقنا، والذي أثبت نجاحه في احتواء كافة المكونات تحت سقفه، بعمل مشترك قوامه العدالة والمساواة وأخوة الشعوب، كما تستهدف هذه الجريمة زعزعة الأمن والاستقرار وبث الرعب في صفوف شعبنا".

وتابع المجلس في بيانه" وهذه الجريمة إن دلت على شيء فإنها تدل على إفلاس القوى الإرهابية في مناطقنا عن تحقيق أهدافها، هي ومن ورائها، لذلك تلجأ إلى مثل هذه الأفعال الجبانة لإحياء وجودها من جديد.

ونحن باسم مجلس مقاطعة الحسكة ندين ونستنكر، وبأشد العبارات، هذه الجريمة المروعة التي ارتكبت بحق الرئيسة المشتركة لمجلس تل شاير والنائبة اللتين التحقتا بقافلة الشهداء، كما نعزي أنفسنا ونعزي ذوي الشهيدتين باستشهادهما، ونسأل الله عز وجل أن يلهم ذويهما الصبر والسلوان، كما ندعو كافة النساء العاملات إلى التحلي بالوعي الكامل لكافة المخططات الدنيئة التي تستهدف كسر إرادة المرأة وكتم صوتها".

ووجه المجلس دعوته إلى ضرورة الالتفاف حول قسد وضرب الأيدي التي تحاول زعزعة استقرار المنطقة وقالت "كما ندعو أبناء شعبنا إلى الوقوف سدًّا منيعًا في وجه كل من يهدد أمن وسلام المنطقة، والالتفاف حول قواتنا الباسلة، قوات سوريا الديمقراطية، للضرب بيد من حديد على كل يد عابثة تحاول زعزعة استقرار المنطقة وحالة التعايش المشترك لأبنائها، الرحمة والخلود لروح الشهيدتين وأرواح جميع الشهداء".

(سـ)

ANHA