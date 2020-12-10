مجفف الذرة في الرقة يستلم 13ألف طن من المحصول حتى الآن

وباستطاعة تصل إلى650 طن يوميًّا، يواصل مجفف الذرة الواقع شمال الرقة استلام محصول الذرة من المزارعين، حيث قُدّرت الكمية المستلمة خلال الشهر الماضي وحده بـ 13 ألف طن، حسب إدارة المجفف.

حسين الخليفان، الإداري في المركز، أوضح أن العمل مستمر وفق نظام عمل محدد بالتنسيق بين الوحدات الإرشادية المنتشرة في أرياف الرقة مع لجنة الزراعة والري في مجلس الرقة المدني.

وأوضح الخليفان أن المجفف خفف العبء على المزارعين، من خلال الابتعاد عن الطرق البدائية في التجفيف، بالإضافة الى كف يد التجار عن المزارعين والذين كانوا يتحكمون في الأسعار ويحتكرون المحصول خلال الفترات السابقة.

وعن الكميات المخزنة في مستودعات المجفف، أشار الخليفان الى أن كمية 8 آلاف طن تم تحويلها إلى معاصر زيت الذرة في قامشلو والحسكة.

وفيما يتعلق بتنظيم عملية الاستلام من المزارعين طالب الخليفان المزارعين بعدم جني المحصول إلا بعد قطع كرت منشأ من الوحدة الإرشادية في منطقة المزارع منعًا لتراكم فائض خلال عملية التجفيف.

وبحسب الرئيس المشترك لشركة تطوير المجتمع الزراعي في الرقة، أحمد العلي، فإن الشركة سلّمت قيمة ما يقارب 500 فاتورة للمزارعين، حسب التسعيرة التي وضعتها هيئة الزراعة في شمال وشرق سورية في وقت سابق، وراوحت بين الـ 340 ألف ليرة سورية وحتى الـ 425 ألف للطن الواحد، حسب درجة المحصول التي تحدد حسب النظافة والرطوبة.

ويذكر أن لجنة الاقتصاد في الرقة وبالتعاون مع مديرية الزراعة والري وبدعم من هيئة الاقتصاد في شمال وشرق سورية افتتحت مجفف الذرة الذي يبعد قرابة 10 كم شمال الرقة، وبدأ باستلام المحاصيل بداية شهر تشرين الثاني الماضي بعد طلبات متكررة من المزارعين الذين كانوا يعانون من صعوبات في تجفيف وتسويق محصول الذرة، وقُدّرت تكلفة المشروع بنحو 320 ألف دولار أمريكي.

(أع/ م)

ANHA