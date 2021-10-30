مجفف الذرة في الرقة استقبل 3000 طن خلال أسبوع

افتتح مجفف الذرة في الرقة أبوابه لاستقبال محصول الذرة من المزارعين بشكل كامل وفق التسعيرة التي تم وضعها من قبل هيئة الاقتصاد والزراعة في شمال وشرق سورية بسعر 1100ل.س للكيلو الواحد، وبالإضافة إلى عمل المجفف تقوم شركة تطوير المجتمع الزراعي بالرقة بتفعيل معمل أعلاف حيوانية بالقرب من مجفف الذرة بهدف دعم الثروة الحيوانية وتأمين الأعلاف لها.

ويعتبر موسم الذرة الصفراء بالرقة من المواسم التكثيفية إلا أنه أصبح منذ عامين موسم أساسي ويعتمد عليه مزارعو الرقة بشكل كبير وخاصة بعد تجهيز المجفف من قبل الإدارة الذاتية، بعد أن كانوا يعتمدون على الطرق البدائية في التجفيف في الساحات والشوارع وعلى الأرصفة.

الإداري في مجفف الذرة الصفراء بالرقة حسين ديرك أوضح أن الموسم كبير مقارنة بالعام الماضي ويقع على عاتق المجفف استلام كافة المحاصيل من المزارعين، مشيراً إلى أن المجفف استلم منذ افتتاحه في 20 تشرين الأول الجاري حوالي 3000 آلاف طن.

كما نوّه حسين ديرك أن المجفف سيبدأ خلال الأسبوع القادم باستلام محاصيل الذرة التي تم التعاقد مع أصحابها لاستخراج الزيت منها بعد تحويلها إلى معمل الزيوت النباتية في الحسكة.

ولدعم قطاع الثروة الحيوانية أكد ديرك أن شركة تطوير المجتمع الزراعي تعمل على إنشاء معمل للأعلاف المركبة بجانب المجفف كون الذرة تدخل في تركيبة الأعلاف كعنصر أساسي.

ويعمل المجفف بشكل منتظم لكونه حديث المنشأ وبطاقة استيعابية كبيرة حيث يتألف من 3 وحدات تجفيف تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل واحدة منها إلى 600 طن يومياً.

كما يوجد مستودعات لتخزين المحاصيل تتبع للمجفف، إضافة الى صوامع خاصة وبمقاييس تخزين عالمية في ريف الرقة الشمالي.

وخلال تصريح سابق للجنة مديرية الزراعة بالرقة فإن موسم الذرة في الرقة تعدى الخطة الزراعية التي تم وضعها للعام الحالي وتجاوزت نسبة زراعتها 70% من الأراضي المروية في المنطقة.

(مـ)

ANHA