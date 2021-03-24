مجددًا... داعش يشن هجومًا على قوات حكومة دمشق

شن مرتزقة داعش هجومًا على مواقع قوات حكومة دمشق قرب منطقة الشولا جنوب مدينة دير الزور في البادية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، فإن 4 من قوات حكومة دمشق قتلوا وأصيب آخرون بجراح متفاوتة، وأشار المرصد إلى أن المجموعة الصغيرة لداعش التي هاجمت القوات انسحبت إلى عمق البادية فور دخول الطائرات الحربية إلى المنطقة.

وشن مرتزقة داعش، يوم الأحد، هجومًا على مواقع مجموعات موالية لإيران في منطقة أخضر مي في بادية الميادين الشرقية، على الضفاف الغربية لنهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي، وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من مجموعات إيران وجرح 7 آخرين.

هذا وبلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 آذار / مارس 2019 وحتى يومنا هذا، 1362 قتيلًا من قوات حكومة دمشق، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة إلى 149 من المجموعات الموالية لإيران، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن مرتزقة داعش غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

(آ س)