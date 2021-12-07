مجددًا.. المقاتلات الروسية تقصف بشكل مكثف مواقع داعش في البادية

تتناوب 4 مقاتلات روسية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء، على قصف مواقع يتحصن ويتوارى بها مرتزقة داعش في باديتي الرصافة جنوب غرب الرقة والشولا غرب دير الزور، لليوم الثاني على التوالي، بأكثر من 15 غارة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت قد قصفت المقاتلات الحربية الروسية أمس بـ 8 غارات مواقع في باديتي الرصافة جنوب غرب الرقة والشولا غرب دير الزور في شرق سورية.

وتزامن ذلك مع استقدام المجموعات الموالية لروسيا وقوات حكومة دمشق تعزيزات جديدة إلى مواقع في البادية، تحسبًا لهجمات مباغتة قد تشنها خلايا داعش.

وبذلك، يرتفع إلى أكثر من 38 تعداد الغارات الروسية على مناطق متفرقة في البادية السورية، منذ مطلع الشهر كانون الثاني/ ديسمبر.

(ل د)