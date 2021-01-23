مجدداً...صواريخ كاتيوشا تستهدف مطار بغداد

أفادت مصادر صحفية عراقية، سماع دوّي انفجارات في محيط مطار بغداد، غربي العاصمة العراقية، ورجحت المصادر أن تكون الانفجارات ناجمة عن سقوط أربعة صواريخ "كاتيوشا" على الأقل.

وفي السياق، قالت مصادر أخرى إن منظومة الدفاع الجوي بقاعدة فكتوري التابعة للجيش الأميركي تصدت لهجوم صاروخي استهدف المطار، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر حتى الآن.

ويأتي الهجوم في ظل استنفار أمني مفترض أنه كثف منذ يومين إثر الهجوم الانتحاري المزدوج الذي أوقع 32 قتيلًا والذي أدمى بغداد، كما أتى رغم تأكيدات متكررة من قبل كافة الأجهزة الأمنية خلال الأسابيع الماضية بأن أمن بغداد لا سيما المنطقة الخضراء ومرافقها الحيوية خط أحمر

ووفق تقارير أميركية، فإن مرتزقة داعش ما زالت تحتفظ بآلاف الكهوف والمخابئ في كل من سوريا والعراق، كما يحتفظ بالمعدات والأسلحة والذخائر والمتفجرات ومعدات أخرى في هذه المخابئ.

ويعمل "داعش" على إنشاء مواقع في مناطق بعيدة عن المدن ويصعب وصول الحكومة إليها، حيث تعتبر محافظة نينوى التي تمتلك حدودًا مع سوريا من المناطق التي تضم مرتزقة داعش.

(ي م)