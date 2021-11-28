مجدداً.. طلبة هولير يتظاهرون مطالبين بمخصصاتهم الشهرية

وبحسب ما أفادت وكالة روج نيوز، فإن طلبة جامعة ومعاهد قضاء كوي التابعة لهولير في باشور (جنوب كردستان)، تظاهروا اليوم الأحد، أمام مبنى جامعة القضاء، مطالبين بدفع مخصصاتهم الشهرية.

وتشهد مدن ومناطق باشور مظاهرات طلابية مطالبين الحكومة بدفع مخصصاتهم الشهرية وتأمين الخدمات الجيدة لهم في السكن الجامعي.

خلال لقائه بمجموعة من الطلبة، يوم أمس السبت، أنّب رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور البرزاني، الطلبة على مطالبهم.

وقال البرزاني: "لا يوجد تعليم مجاني في أي مكان في العالم، لماذا تريدون المصروف الشهري؟".

(س ر)