مجدداً.. قوات حكومة دمشق تقصف مناطق يتواجد فيها نقاط للاحتلال التركي

واستهدفت قوات حكومة دمشق البرية مع ساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بالقصف الصاروخي، بلدتي سفوهن والفطيرة ومناطق أُخرى من جبل الزاوية في الريف الجنوبي لمدينة إدلب، حيث تتواجد قواعد ونقاط تركية في تلك المنطقة، دون ورود أنباء عن سقوط خسائر بشرية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان قد اندلعت اشتباكات بالرشاشات الثقيلة مساء الأمس، ليومها الثاني على التوالي، بين قوات الاحتلال التركي وغرفة عمليات مرتزقة "الفتح المبين" من جهة، وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى، على محاور مدينة سراقب في ريف إدلب.

والجدير بالذكر أن قوات حكومة دمشق استهدفت بـ4 قذائف مدفعية محيط نقطة تابعة للاحتلال التركي، وسقطت القذائف قرب الساتر نقطة معارة عليا.

(ل د)