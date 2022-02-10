مجدداً.. قوات حكومة دمشق تقصف مناطق في جبل الزاوية وسهل الغاب

وشنت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً فجر وصباح اليوم الخميس، مستهدفة مناطق في سفوهن وفليفل وبينين وأطراف البارة والفطيرة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في محاور التماس بسهل الغاب شمال غرب حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

كما تشهد أجواء جبل الزاوية وسهل الغاب تحليقاً لطيران استطلاع روسي، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وسقطت أول أمس، قذائف صاروخية أطلقتها قوات حكومة دمشق استهدفت قرى ‎قليدين و ‎العنكاوي في ‎سهل الغاب بريف حماة، كما طال القصف كفر عويد والحلوبة في جبل الزاوية جنوب إدلب.

(ل د)