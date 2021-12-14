وجددت قوات حكومة دمشق قصفها المدفعي على مناطق في بينين وفليفل والفطيرة بجبل الزاوية، في ريف إدلب الجنوبي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين نفذت مرتزقة "الفتح المبين" قصفاً صاروخياً على أماكن سيطرة قوات حكومة دمشق في محور الجب الأحمر بريف اللاذقية الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ونفذت قوات الاحتلال التركي أمس، قصفاً صاروخياً على مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق في كفربطيخ وحرش خان السبل وقرب أوتوستراد دمشق-حلب الدولي بريف إدلب الجنوبي.

كما قصفت قوات حكومة دمشق محاور التماس مع المرتزقة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي الغربي.

(ل د)