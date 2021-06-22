مجدداً محامو القائد أوجلان يتقدمون بطلب للقائه في إمرالي

وتقدم اليوم، المحامون (مظلوم دينج، إبراهيم بيلمز، نوروز أويسال، سرباي كوكلو) بطلب لقاء أوجلان إلى النيابة العامة التي لم ترد مجدداً على الطلبات التي يقدمونها منذ 22 شهراً.

ويخضع القائد عبدالله أوجلان لنظام عزلة مشددة تطبقها عليه السلطات التركية، إذ تمنع عنه المحامين ولقاءات العائلة، بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية.

وكان آخر لقاء للقائد مع محاميه في الـ 7 من آب 2019، فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، عبر اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم انقطع الاتصال.

(س ر)