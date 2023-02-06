مجدداً.. لافروف يطلق تصريحات معادية لشمال وشرق سوريا

تواصل روسيا التي تعتبر نفسها وسيطاً للحوار بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اتهام الأخيرة زوراً؛ بأنها مشروع انفصالي، وذلك على الرغم من التضحيات التي قدمتها مناطق شمال وشرق سوريا في سبيل؛ الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية.

طالما، دعت الإدارة الذاتية إلى الحوار الجدي مع حكومة دمشق، طالبةً من الوسيط الروسي؛ لعب دور جدي في ذلك، وليس إلقاء التهم التي لا تخدم سوريا، ولا تخدم القرار الدولي (2254)، بل تخدم دولة الاحتلال التركي؛ بغية إعطائها ذرائع جديدة، لشن هجمات احتلالية على شمال وشرق سوريا بغية ضمها لاحقاً.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، بأن أميركا تلعب بـ "النار"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تلعب بالنار مع سكان المناطق التي يقطنها الكرد"، داعياً بأن واشنطن " تزكي نزعاتهم الانفصالية".

وكانت قد رفض الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف للإدارة الذاتية بقيادة مشروع "انفصالي"، في وقت سابق من شهر كانون الثاني الفائت.

(م ش)