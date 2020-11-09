مجدداً.... اليونان تحث ألمانيا على وقف الصادرات العسكرية إلى تركيا

حثّ وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في مقال لصحيفة دي فيلت الألمانية ألمانيا على وقف بيع الغواصات لتركيا وقال:" إن هذه الخطوة ستخل بتوازن القوة الحالي وتمكّن أنقرة من زعزعة استقرار شرق البحر المتوسط، وفقاً لما أورده موقع" "greekreporterاليوناني.

وأضاف: "إذا سلّمت ألمانيا الغواصات الألمانية من الفئة 214"" لأنقرة، فستكون للأخيرة مرة أخرى ميزة ضد اليونان، حيث طلبت تركيا ست غواصات من هذا الطراز".

وفي تشرين الأول/أكتوبر، رفضت برلين دعوات اليونان لفرض حظر أسلحة على تركيا، حيث قالت حينها وزارة الخارجية الألمانية إن الحكومة الفيدرالية تتبع "سياسة تقييدية ومسؤولة لتصدير الأسلحة".

وأضافت إن تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا "منخفضة للغاية" وتُمنح "بعد دراسة متأنية، ومن منظور معايير السياسة الخارجية، والأمنية".

ومع ذلك، ذكرت وثيقة سرية كشفت عنها وكالة الأنباء الألمانية (DPA) في حزيران/يونيو، أن تركيا هي المستفيد الأول من صادرات الأسلحة الألمانية للعام الثاني على التوالي.

ووفقًا للوثيقة، تلقت تركيا ما قيمته 344.6 مليون يورو من الأسلحة العام الماضي من ألمانيا، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي صادرات الأسلحة الألمانية.

وبعد الهجوم العدواني لتركيا ومرتزقتها على مدينة سري كانيه وكري سبي في تشرين الأول 2019، فرضت الحكومة الفيدرالية الألمانية حظراً جزئياً على تصدير الأسلحة إلى تركيا، ومع ذلك، فهذا ينطبق فقط على الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب السورية.

وبحسب الوثيقة، فإن الأسلحة التي تم تسليمها العام الماضي، كانت حصرية لأغراض "بحرية".

وأشارت صحيفة دي فيلت إلى أنه على الرغم من أن برلين تنتقد علناً تصرفات تركيا في النزاعات الإقليمية بما في ذلك سوريا أو ليبيا، إلا أنها تواصل تصدير كميات كبيرة من الأسلحة إلى أنقرة.

(م ش)