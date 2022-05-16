مجدداً.. الليرة التركية تتجه نحو أضعف مستوى تاريخي

وهوت الليرة التركية إلى مستوى يزيد عن 15.5 مقابل الدولار اليوم الإثنين، متراجعة للجلسة الثامنة على التوالي صوب أضعف مستويات قياسية سجلتها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة، وفق ما أفادته شبكة "العربية".

وقد فقدت العملة التركية 15٪ من قيمتها أمام الدولار الأميركي منذ بداية العام، بعد انخفاض بنسبة 44٪ العام الماضي.

ومنذ عامين، يعاني الاقتصاد التركي من هزات اقتصادية متعاقبة زادت حدتها العام الحالي مع وصول العملة التركية لأدنى مستوياتها، نتيجة لسياسات الحزب الحاكم وتدخلات الرئيس التركي أردوغان في السياسات النقدية للبلاد.

(ل د)