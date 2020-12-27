مجدّداً .... الاحتلال التركي ينسحب من نقطة محاصرة

ويواصل جيش الاحتلال التركي الانسحاب من "النقاط " العسكرية المتواجدة ضمن مناطق سيطرة حكومة دمشق، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج آليات جديدة من نقطة الطوقان المحاصرة بريف إدلب، واتّجهت الآليات إلى مواقعها في جبل الزاوية.

ووفقاً للمرصد، فإنّ منطقة ما تُسمّى "خفض التصعيد"، تشهد تحرّكات مكثّفة لجيش الاحتلال التركي، بالتّزامن مع عمليات تحصينٍ للنقاط.

وكان جيش الاحتلال التركي انسحب بشكل كامل من 5 نقاط كانت تحتلّها من أصل 12، وهي مورك وشير مغار بريف حماة، وعندان والراشدين بريف حلب، والصرمان بريف إدلب، فيما تواصل الانسحاب من 3 مواقع أخرى، وهي العيس والشيخ عقيل بريف حلب، والطوقان بريف إدلب، حيث تتواصل عمليات التّفكيك وحزم الأمتعة، ومن المرتقب أن يتمّ إفراغها بشكل كامل خلال الساعات والأيام القليلة القادمة، كانت محاصرة من قبل قوات الحكومة.

إلى هذا يتبقّى 4 مواقع للاحتلال التركي في مناطق لم تقع تحت سيطرة قوات الحكومة، وتتمثّل بـ نقطة اشتبرق غربي جسر الشغور والزيتونة بجبل التركمان وصلوة بريف إدلب الشمالي وقلعة سمعان بريف حلب الغربي.

هذا ولا تزال عدّة نقاط مستحدثة للاحتلال محاصرة من قبل قوات الحكومة، منها مركز الحبوب جنوب سراقب ومعمل السيرومات شمال سراقب وترنبة غرب سراقب، ونقطة بريف حلب بالقرب من كفر حلب.

(ي م)