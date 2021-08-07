مجالس ومؤسسات الحسكة تصف الهجوم على مقاتلي الكريلا بخيانة الشعب الكردي

وأدلت المجالس والمؤسسات، اليوم، ببيان إلى الرأي العام، نددت فيه بالهجوم الأخير على مقاتلي الكريلا من قبل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة خليفان بباشور كردستان في الـ 26 من تموز المنصرم.

وقرئ البيان من أمام مجلس الناحية الشمالية في حي تل حجر، باللغتين: العربية من قبل الرئيس المشترك للناحية الشمالية رمضان فتاح، والكردية من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد، وذلك بحضور العشرات من أعضاء المؤسسات وحزب سوريا المستقبل.

وجاء في مستهل البيان "كما هو معلوم، تقوم دولة الاحتلال التركي منذ فترة بالهجوم على مناطق جنوب كردستان بغية احتلال أراضي هناك ويقابل بمقاومة عنيفة من قبل قوات الدفاع الشعبي التي تفشل المشروع التركي الطوراني في إعادة أمجاد العثمانية".

وأضاف "كل يوم نشهد هزائم الدولة التركية في مناطق الدفاع المشروع، وتمت ملاحظة تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل استخباراتي وعملي مع الأتراك لمساعدتهم وإنقاذهم من الهزيمة ولإضعاف القوى الثورية لحرية كردستان".

ولفت البيان إلى تعرض مجموعة من الكريلا مكونة من 3 مقاتلين لهجوم من قبل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة خليفان بباشور كردستان، منوهاً أن أحد هؤلاء المقاتلين هو (دجوار برخدان) من مدينة الحسكة.

وطالبت مؤسسات وإدارة مقاطعة الحسكة من الديمقراطي الكردستاني بتوضيح مصير المقاتلين الثلاثة، وقال عن الهجوم: "إن هذه الأعمال ترتقي إلى خيانة الشعب الكردي والعمل لمصلحة الدولة التركية المحتلة".

لينتهي البيان بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء.

(س ر)

ANHA