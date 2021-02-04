مجالس قامشلو تندد باغتيال صالح الهزاع وتعتبره محاولة لضرب المشروع الديمقراطي

هذا وكان مجهولون يستقلون دراجة نارية قد استهدفوا في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، صالح عبد الحسين الهزاع، الذي كان يشغل منصب رئيس مشترك لأحد المجالس المحلية في بلدة البصيرة بريف دير الزور الشرقي وعضوًا في حزب الحداثة والديمقراطية لسورية، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وتعقيبًا على الحادثة، وتنديدًا بالجرائم التي تحصل، أصدرت مجالس مقاطعة قامشلو، في إقليم الجزيرة اليوم، بيانات، أكدوا فيه أن المرتزقة يحاولون بث الرعب في صفوف شعب المنطقة، بينما قدم العزاء لذوي الشهيد صالح.

بيان ناحية قامشلو قرئ أمام مبنى المجلس في مدينة قامشلو، من قبل الرئيس المشترك، هوزان نجدو.

وجاء في نص البيان: "في الوقت الذي تناضل فيه شعوب شمال وشرق سوريا، إلى نيل حريتها وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، واستمرار قوات سوريا الديمقراطية في مهمتها الأساسية والقضاء على خلايا داعش التي تحاول الظهور مجددًا، يحاول أعداء مشروع الإدارة الذاتية النيل من المشروع الديمقراطي عبر استهدافهم الرئيس المشترك لبلدة البصيرة، وعضو حزب الحداثة الديمقراطية لسوريا صالح الهزاع.

البيان اعتبر اغتيال صالح الهزاع جريمة تضاف إلى سجل الإرهاب: "وجريمة من جرائم المرتزقة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وبث الرعب في صفوف الشعب".

كما قدّم المجلس من خلال البيان العزاء لذوي الشهيد صالح، وأكد استمراره في العمل بالمشروع الديمقراطي "ندين ونستنكر بأشد العبارات العمل الإجرامي بحق زميلنا الرئيس المشترك لبلدة البصيرة صالح الهزاع، ونعزي أنفسنا وذوي الشهيد باستشهاده، وسنستمر بمشروعنا الديمقراطي حتى نحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي ناحيتي تل براك وتل حميس أيضاً، ندد مجلسا الناحيتين بجريمة اغتيال الشهيد صالح الهزاع، وعاهدا على مواصلة النضال، والسعي لتطوير مشروع الإدارة الذاتية.

(ل د/سـ)

ANHA