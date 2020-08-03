مجالس PYD في لبنان تستنكر مجزرة شنكال

ونظّم العشرات من أعضاء مجالس حزب اتحاد الديمقراطي في لبنان تجمّعاً لاستنكار المجزرة التي ارتكبها مرتزقة داعش ضد الإيزيديين في شنكال عام 2014.

وقرأ خلال التجمّع البيان الذي أصدره الحزب بهذا الصدد من قبل عضو الحزب أحمد تركي.

البيان استنكر المجزرة "ومرتكبيها وجميع المتواطّئين معها وكل من يتحمّل مسؤولية تلك النتيجة ضد الوجود الإيزيديّ".

كما حيّا البيان البطولات والمقاومة التاريخية التي أبدتها قوات الدفاع الشعبي HPG ووحدات حماية الشعب والمرأة YPG وYPJ وغيرها من القوات العسكرية التي أسهمت بشكل فعلي بفتح ممر بشري وإيجاد طوق نجاة كان السبب في خلاص أكثر من مئتي ألف إيزيدية وإيزيدي من الكارثة التي كانت تنتظرهم."

وأكّد البيان تضامنه مع شنكال ودعمه للإدارة الذاتية "المنبثقة عن مجتمع شنكال وإرادته ووجوده، والمعبّرة عن تطلعاته وتأكيد دوره في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

(ك)