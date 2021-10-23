مجالس إقليم الجزيرة والفرات: لنعمل يداً بيد في التصدي للجرائم التركية

ويستأثر استهداف مسيّرة تابعة للاحتلال التركي لسيارة مدنية في كوباني، وكذلك التهديدات التركية الأخيرة حيال مناطق شمال وشرق سوريا، باهتمام وغضب الأوساط الشعبية.

وفي هذا السياق، نددت اليوم مجالس نواحي إقليم الجزيرة ومجلس عوائل الشهداء في كوباني، خلال بيانات منفصلة، بهذا الهجوم والتهديدات.

ديرك

وتجمّع العشرات من أعضاء مجلس ناحية ديرك وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني أمام مبنى ناحية ديرك للإدلاء ببيان، قرئ من قبل عضو مجلس الناحية, حسن حمزة.

واستنكر البيان الهجوم والتهديدات الأخيرة، مبيّناً أن الفاشية التركية تقصف المدنيين بشكل يومي ولا تلتزم بوقف النار مع العلم أن قوات سوريا الديمقراطية ملتزمة به، مشيراً إلى مساعي تركيا في "زعزعة أمن واستقرار المنطقة".

كركي لكي

كما أدلى مجلس ناحية كركي لكي ببيان قرئ أمام مركز المجلس، من قبل العضو خالد عثمان.

وانتقد البيان موقف القوى الضامنة لوقف إطلاق النار من الهجمات التركية، وقال: "إن الدولة التركية تقوم بهذه الهجمات أمام مرأى القوى الضامنة دون أن تحرك هذه القوى ساكناً"، مطالباً إياها بفرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا.

تربه سبيه

واستنكر مجلس ناحية تربه سبيه أيضاً الهجوم والتهديدات، خلال بيان، قرئ من قبل نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس الناحية نالين تمو، وذلك أمام مبنى المجلس، بمشاركة العشرات من أبناء ومكونات الناحية.

وأكد البيان أن "الاعتداءات والمجازر التي ترتكب تؤكد مدى حقد وكراهية الدولة التركية اتجاه كل من يسعى إلى الحرية والسلام والعيش في وطن ديمقراطي تتنوع فيه الثقافات والديانات"، وطالب الضامنين، الروسي والأمريكي، بتحمّل مسؤولياتهما اتجاه شعوب المنطقة، داعياً مكونات شمال وشرق سوريا إلى الوقوف وقفة وطنية موحدة أمام الجرائم التركية.

قامشلو

وفي الصدد أدلى مجلس ناحية قامشلو ببيان إلى الرأي العام، قرئ من قبل الرئيس المشترك لمجلس الناحية، سليمان أبو بكر، أمام مركز المجلس الكائن في حي البشيرية بالمدينة. وأوضح البيان أن الهجمات المتكررة لحكومة أردوغان بالطائرات المسيرة على مناطق شمال شرق سوريا على المدنيين لا يدل على شيء سوى انتقامها لمرتزقة داعش الذين قضي عليهم جغرافياً وتحاول خلق ظروف لظهورهم مجدداً. مطالباً المجتمع الدولي بالقيام بردع الحكومة التركية الفاشية والمحتلة، وأن "تفرض حظراً جوياً شاملاً على أجواءنا حفاظاً على الأرواح من الهجمات الغادرة".

جل آغا

وفي السياق ذاته، شجب مجلس ناحية جل آغا مجازر وجرائم الدولة التركية المحتلة بحق شعوب شمال وشرق سوريا، وذلك خلال بيان قرئ من قبل نائب الرئاسة المشتركة، يونس عبدالفتاح، أمام مبنى بلدية الشعب في وسط الناحية.

وأكد البيان أن المجتمع الدولي يؤكد، عبر صمته، مساندته لدولة الاحتلال التركي التي تهدف إلى إفراغ المنطقة من سكانها "لتسهل عملية احتلالها.

تل براك

وفي ناحية تل براك قرأ البيان عضو مجلس الناحية، وناس العبد الله، من أمام قاعة الشهداء في الحي الغربي.

واستنكر البيان الهجوم التركي على كوباني ووصفه بـ "العمل اللاإنساني" و "يسبب الفوضى وعدم الاستقرار".

الحسكة

كما أدلت مجالس ومؤسسات مدينة الحسكة ببيان في السياق ذاته، قرئ أمام مبنى المقاطعة في المدينة، من قبل الرئيس المشترك لمجلس الناحية رمضان فتاح.

واعتبر البيان توقيت استهداف الاحتلال التركي لمدينة كوباني عبر طائرة مسيّرة انتقاماً لانهيار داعش وهزيمته، مبيّناً أنه استهداف للاستقرار والتعايش المشترك في مناطق شمال وشرق سوريا.

ودعا البيان التحالف الدولي وروسيا والمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياتهم واتخاذ موقف جاد لإيقاف هجمات الاحتلال التركي ووضع حد لإرهابه الذي يمارسه بحق شعوب المنطقة.

تل تمر

وتجمّع صباح اليوم، المئات من أهالي ناحية تل تمر أمام مؤسسة عوائل الشهداء، في وقفة احتجاجية انتهت بإصدار بيان، قرئ من قبل الإداري في لجنة التدريب في الناحية رضوان خلف.

وعدّ الأهالي في بيانهم الهجمات التركية المستمرة واستهدافها الأخير لمدينة كوباني إعلانَ حرب على شعوب المنطقة، أمام أنظار القوات الضامنة والعالم، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالوقوف بشكل عاجل في وجه هجمات الاحتلال التركي وإيقاف جرائمه بحق أبناء المنطقة.

الدرباسية

وكذلك حمّل مجلس ناحية الدرباسية المجتمع الدولي مسؤولية ما يحصل في مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك خلال بيان قرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لمجلس الناحية، رستم بكر، من أمام مؤسسات الكهرباء في مركز الناحية.

ولفت البيان أن دولة الاحتلال التركي مستمرة في سياساتها العدائية تجاه شعوب المنطقة، وتهدف إلى ضرب الاستقرار الداخلي، خاصة بعد التقدم الكبير التي حققته المنطقة على الصعيد الدبلوماسي، والقضاء على داعش جغرافياً وتطور البنية المؤسساتية للإدارة الذاتية.

مؤكداً أن الاعتراف الرسمي بالإدارة الذاتية من قبل البرلمان الكتالوني "شكّل صفعة قوية لحكومة العدالة والتنمية والزعيم الروحي لإخوان المسلمين وداعش أردوغان".

الشدادي

ناشد مجلس ناحية الشدادي، في بيان منفصل، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتحمّل مسؤولياتها وإدانة الأفعال الإجرامية والعدوان المستمر وتصنيف ما ترتكبه دولة الاحتلال التركي ضمن جرائم الحرب وإدانتها في المحكمة الدولية.

كوباني

وفي السياق ذاته، أدلى مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، ببيان قرئ باللغة الكردية من قبل آزاد حسن محمود في مركز المجلس بمدينة كوباني بحضور العشرات من ذوي الشهداء وأعضاء المجلس.

وأوضح البيان أن دولة الاحتلال التركي تحافظ على وجودها وبقائها بإراقة الدماء، وأشار إلى أنه "لولا وجود الخونة والعملاء الذين يعيشون على دماء إخوتهم لما كان شعب المنطقة تعرض للهجمات كما حصل في كوباني قبل أيام.

واستنكر البيان خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني للقضية الكردية وتعاونه مع الدولة التركية في الهجمات التي تشنها على الكريلا وعدم تسليمه جثامين 5 شهداء استشهدوا على يده لذويهم.

وأضاف "نحن عوائل الشهداء في كوباني نطالب بتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم ونطالب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن الخيانة".

وأكد البيان أن: "الهجوم الأخير الذي حصل في كوباني هدفه كسر إرادة الشعب وزرع الخوف في قلوبهم, ولكن على جميع الدول أن تعلم أن إرادة أهالي كوباني لا يستطيع أحد أن يكسرها؛ لأن ثورة 19 من تموز بدأت في كوباني وهزيمة داعش بدأت في كوباني, ولهذا رئيس داعش الذي هو أردوغان يريد أن ينتقم لداعش من أهالي كوباني".

وأشار البيان إلى أن: "روسيا هي المسؤولة عن الهجوم الذي حصل في كوباني؛ لأنها موجودة هنا ولو لم تعطِ الإذن لتركيا لما تجرأت على شن هذا الهجوم. من الآن وصاعداً يجب على روسيا أن تقوم بواجبها ومسؤوليتها أمام هذه الهجمات، وإذا لم تفعل هذا سنخرجها، ولن يكون لها مكان هنا، لأن هذا مكان المقاومة والشهداء مثل آرين وكلهات"، وناشد البيان "كافة الشعوب التواقة إلى الحرية أن تقف أمام الخيانة والفاشية".

(كروب/ س ر)

ANHA