مجالس إقليم الجزيرة تدين الهجوم على شنكال وتؤكد تضامنها مع المجتمع الإيزيدي

وأعربت المجالس عن تضامنها مع المجتمع الإيزيدي في شنكال، عبر سلسلة من البيانات المنفصلة التي أدلت بها اليوم.

هذا وتجمع العشرات من مكونات الحسكة في مجلس الناحية الشمالية بالمدينة، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان، أعلام مجلس عوائل الشهداء، حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار، للإدلاء ببيان قرئ من قبل الرئيس المشترك لمجلس الناحية الشمالية، رمضان فتاح، كما أدلى مجلس ناحية درباسية ببيان من أمام مركز قوات الحماية المجتمعية HPC، قرئ من قبل الرئيس المشترك لمجلس الناحية رستم بكر.

فيما تجمع أعضاء مجلس مدينة قامشلو، أمام المجلس، للإدلاء ببيان قرئ من قبل الرئيس المشترك سليمان أبو بكر، وفي تربه سبيه أيضاً تجمعوا أمام مجلس الناحية، وقرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس شاهميران شمعون، كما تجمعت مجالس ناحية ديرك أمام مقر مجلس ديرك للإدلاء بالبيان الذي قرئ من قبل نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية ديرك سيدي حنا إبراهيم.

وفي ناحية الشدادي وبلدة التنورية التابعة لمدينة قامشلو قرئ بيانات مماثلة دعت لوقف الهحمات التركية على شنكال

هذا وأدانت المجالس المذكورة الهجوم الجوي الذي شنته طائرات دولة الاحتلال التركي يوم أمس على شنكال، واغتيال القيادي في وحدات مقاومة شنكال YBŞ، سعيد حسن برفقة ابنه أخيه المقاتل في صفوف YBŞعيسى خوديدا وإصابة ثلاثة مدنيين، بالتزامن مع الزيارة التي يجريها مصطفى الكاظمي إلى شنكال.

استهداف السيادة العراقية وإبادة الإيزيديين

وعدّت البيانات هذا الهجوم استهدافاً للسيادة العراقية، داعية العراق إلى حماية سيادته ومحاسبة تركيا على خرقها.

كما أكدت مجالس نواحي ومناطق إقليم الجزيرة تضامنها ووقوفها إلى جانب أهالي شنكال وإدارتها الذاتية والمجتمع الإيزيدي عموماً، لافتة أن هذا الهجوم "انعكاس لسياسات تركيا الاحتلالية في المنطقة وإصرارها على إبادة الإيزيديين واستهدافها لقاداتهم"، كما أنه "استمرار لهجمات الإبادة الجماعية التي تستهدف وجود الإيزيديين وإدارتهم الذاتية كي يبقى الشعب الإيزيدي معرضاً لإبادات ومجازر أخری".

على الشعوب والمكونات الوقوف صفاً واحداً في وجه الهجمات التركية

ودعت المجالس الرأي العام العالمي ومجلس الأمن والجامعة العربية إلى التحرك والخروج عن صمتها ووضع حد لحكومة اردوغان الفاشية، كما دعت إلى فتح تحقيق دولي في هذه القضية ومحاسبة الدولة التركية، وطالبت بالاعتراف بالإدارة الذاتية لشنكال.

ومن جانب آخر أهابت المجالس بشعوب مكونات المنطقة للوقوف صفاً واحداً ضد هجمات الفاشية التركية وتصعيد النضال والمقاومة حتى نيل الحرية وتحقيق العدالة والعيش الكريم.

القيادي سعيد اغتيل للنيل من إرادة الإيزيديين

وفي السياق نفسه، قال حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان أنه "مثلما تم استهداف مام زكي وديار غريب من قبل الدولة الفاشية التركية قبل 3 سنوات، اليوم وبنفس الهدف تم استهداف القيادي سعيد، والذي يناضل منذ أعوام ليتمكن الشعب الإيزيدي من نيل حريته وتنظيم وإدارة نفسه".

مبيناً أن القيادي سعيد حسن "حمل على عاتقه مهمة القيادة، ولعب دوراً رئيساً في مواجهة الهجمات على الخطوط الأمامية. كما أصبح لسان حال الشعب الإيزيدي ومصدر القوة والإيمان لشعبه".

(كروب/ س ر)

ANHA