مجالس عوائل الشهداء: لم نجد في التاريخ نموذجاً أقذر من هذا النظام الفاشي

وأصدرت مجالس عوائل الشهداء في نواحي ديرك وتل براك والدرباسية ومدينة الحسكة بيانات مشتركة إلى الرأي العام، شجبت فيها ممارسات الفاشية التركية في مدينة عفرين المحتلة، إذ وصل بها الحد إلى نبش أضرحة الشهداء.

وجاء في نص البيان المشترك:

"الفاشية التركية بزعامة MHPوAKP وأمام أنظار العالم تضرب كل القرارات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وقيمه المادية والمعنوية بعرض الحائط، وتستخدم كافة أساليبها القذرة في وجه تطلعات شعبنا نحو بناء وطن يعيش فيه الجميع بهويته وكرامته".

وتابع البيان "لم نجد في التاريخ نموذجاً أقذر من هذا النظام الفاشي الذي بلغ به الأمر التطاول على مزارات الشهداء كما فعلها سابقاً في عدة مزارات في شمال كردستان وفي سري كانيه، واليوم يعيد تلك الأساليب للمرة الثالثة في عفرين، حيث لم يكتفِ بتحويل مزار شهدائها إلى ثكنة عسكرية والتخريب الممنهج لمزارات شهدائنا، بل وصل به الحد إلى نبش أضرحة الشهداء".

وأضاف "هذه الممارسات تذكرنا بممارسات تنظيم داعش الإرهابي في منطقتنا بين عامي 2014و2015 من تخريب وقتل وتهجير وقطع الرؤوس والتمثيل بالجثث، وهذا يثبت أنه لا فرق بين ذهنية داعش والدولة التركية التي كانت تساند داعش بقوة".

وأكد البيان أن تركيا تمارس تلك الأساليب ضد إرادة الشعب منذ مئات السنين وفي العقود الأخيرة بشكل أكبر، والتي تعتبر عقود النهضة للشعب الكردستاني في الأجزاء الأربعة وتحقيقه مكاسب وطنية قيّمة، لا سيما في روج آفا، حيث استطاع جنباً الى جنب مع باقي المكونات بناء نظام اجتماعي سياسي يدار من قبل الشعب وكل ذلك يصب في مصلحة الاستقرار والسلم العالمي.

البيان طالب " كافة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومحبي الديمقراطية والسلام وأصدقاء الشعوب المظلومة في العالم التدخل لوقف انتهاكات الدولة التركية ومرتزقتها من حثالة الشعب السوري ومخلفات الغوطة والذين وجدوا ضالتهم في الفاشية التركية"، مؤكداً أنهم سيكونون أكثر إصراراً على متابعة النضال خلف راية الشهداء والقائد عبد الله أوجلان "حتى عودة جميع أراضينا المحتلة بدءاً من عفرين وصولاً إلى سري كانيه وكري سبي".

واختتم البيان بـ "أن الآلاف من عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا من الكرد والعرب والسريان ومعنا جميع الأحرار والمناضلين من أبناء شعبنا سنعمل بشتى الطرق وبكل ما أوتينا من قوة على مجابهة آلة الحرب الخاصة القذرة للدولة التركية ومرتزقتها وسنفضح سياساتها القذرة، وسنرفد جبهات القتال بخيرة أبنائنا حتى تتحرر عفرين ويتوقف التغيير الديموغرافي الممنهج، ويعود أهلنا إلى أرضهم وديارهم، والوصول إلى مجتمع خالٍ من الإرهاب والمرتزقة، يتمتع فيه الإنسان بالإرادة الحرة والكرامة".

(كروب/ سـ)

ANHA