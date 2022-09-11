مجالس عوائل الشهداء تطالب PDK بالكف عن أعماله المشينة وكشف مصير أسرى هجوم خليفان

استنكاراً للهجوم المشترك لجيش الاحتلال التركي ومسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني على مجموعة من الكريلا مؤلفة من 5 مقاتلين، في منطقة خليفان بباشور (جنوب كردستان) في 5 أيلول الجاري، أدلى مجلسا عوائل الشهداء في ناحيتي تربه سبيه وديرك التابعتين لمقاطعة قامشلو، ببيانين منفصلين إلى الرأي العام.

وكان الهجوم قد أسفر عن استشهاد 3 مقاتلين وإصابة اثنين آخرين أسرا من قبل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولا يزال مصيرهما مجهولاً، بحسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG).

تربه سبيه

أدلى مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه ببيان قرئ من قبل عضوة المجلس شيرين شمسي.

وقال البيان: "تمارس دولة الاحتلال التركي سياسة إبادة بحق الشعب الكردي، وتنفذ عمليات قتل بحق الأطفال وتستهدف قيمنا المادية والمعنوية"، مبيّناً أن "الهزائم التي لحقت بالجيش التركي وفشل السياسة الداخلية والخارجية تجعله يصعد من هجماته الوحشية".

أشار البيان إلى المقاومة البطولية لقوات الكريلا في جبال كردستان، وأضاف "الإرادة الصلبة لمقاتلي الحرية لاقت دعماً من الشعب الكردي عموماً، غير أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يقوم بالتعاون مع قوات الاحتلال التركي ويستهدف مناطق الدفاع المشروع".

وطالب البيان أهالي باشور كردستان بالوقوف صفاً واحداً "ضد سياسة الخيانة" التي يتبعها الديمقراطي الكردستاني ودعم مقاومة الكريلا من أجل حماية القيم الوطنية للشعب الكردي.

كما لفت أن "الأفعال التي ينتهجها الديمقراطي الكردستاني تعتبر بمثابة طعن خنجر وخيانة للتضحيات البطولية التي يقدمها شباب وبنات الشعب الكردي ولأجل هذا علينا أن نقف ضدها وأن نفضحها".

البيان أكد على الاستمرار في دعم مقاومة مقاتلي الحرية والوقوف ضد كافة سياسات الإبادة وحماية جغرافية كردستان.

ديرك

كما تجمع العشرات من عوائل الشهداء وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني في ديرك أمام مركز عوائل الشهداء للإدلاء ببيان، قرئ من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في ديرك، هوكر حاجي.

وجاء في مستهله: "إن الدولة التركية الإرهابية تقوم بالهجوم على مناطق الدفاع المشروع في زاب وآفا شين ومتينا منذ نيسان بكافة أنواع الأسلحة والطائرات المسيّرة والأسلحة الكيميائية والأسلحة المحرمة دولياَ، وبالرغم من استخدمها كافة أنواع الأسلحة المتطورة والمحرمة دولياً لم تستطيع كسر إرادة مقاتلي الكريلا الذين كبدوا العدو التركي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

أشار البيان إلى الهجوم المشترك، وقال: "في أيلول الجاري تعرضت مجموعة من قوات الكريلا مؤلفة من 5 أشخاص لهجوم من قبل الطائرات التركية المسيّرة بالقرب من قرية تارافا في وادي باليسان حيث كانوا متوجهين من منطقة خليفان إلى منطقة أخرى".

مضيفاً أن "قوات حزب الديمقراطي الكردستاني تدخلت بعد وقوع الهجمات وقامت بأسر اثنين من مقاتلي الكريلا من تلك المجموعة التي تعرضت للهجوم، ولا زال مصير هؤلاء الجرحى مجهولاً".

في بيانه طالب مجلس عوائل الشهداء في ديرك، الحزب الديمقراطي الكردستاني "بالكف عن أعماله المشينة وكشف مصير الأسرى".

يشار إلى أن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي قد أكد في بيان له حول الهجوم، أن "هذه المنطقة ليست منطقة حرب ساخنة، جاءت طائرة الاستطلاع فجأة وهاجمت مجموعة كانت تسير في المنطقة ليلاً، مما يدل على أن رفاقنا تم تعقيبهم استخباراتياً، إضافة إلى ذلك، فإن أصوات إطلاق النار التي سمعها سكان القرية المحيطة مع وصول قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى المنطقة كانت لافتة أيضاً".

(كروب/ س ر)

ANHA