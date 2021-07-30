مجالس عوائل الشهداء تدين هجوم  PDKعلى الكريلا وتطالب الكرد بفضح سياسات الخيانة

وأدلت مجالس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، ببيان مشترك إلى الرأي العام، استنكرت الهجوم الذي وقع في الـ 26 من تموز الجاري بمنطقة خليفان بباشور كردستان ضد قوات الكريلا.

وأدلي البيان في ديرك في وسط المدينة وقرئ من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء، شادية يوسف، وفي قامشلو أدلي البيان في مزار الشهيد دليل ساروخان وقرئ من قبل معصوم حسن، وفي كركي لكي أمام مجلس عوائل الشهداء من قبل شهناز عبدو، أما في تل تمر في المجلس أيضاً من قبل هدلة يونس، في تربه سبيه أمام بلدية الشعب من قبل نسرين الحسين، وجل آغا أمام المجلس وقرئ من قبل دنيا اسماعيل. كما أدلي في مدينة الحسكة أيضاً بالمجلس من قبل روجدا أحمد.

وجاء في مستهل البيان: "كلما ازداد الشعور الوطني لدى الكرد في عموم أجزاء كردستان وتلاحم مشاعرهم وأصبحوا كتلة واحدة من أجل الحفاظ على المكتسبات وتحقيق حلم الآباء والأجداد، في ذلك الوقت يزداد العدو شراسة لخلق الفتن والعمل بكل السبل لاقتتال أهلي بين الكرد وما يحصل الآن في باشور كردستان وهجمات الدولة التركية على مواقع الدفاع المشروع واستهدافه للقرى الآمنة وخلق حالة الذعر بين المدنيين، واستغلاله لطرف كردي وزجّه في معركة لا تخدم مصالح الكرد القومية إنما تخدم مصالح الدولة الفاشية التركية".

نصب الكمائن أمام الكريلا محل استنكار

وتابع "إن الطريق الذي يسلكه الحزب الديمقراطي منذ أكثر من 50 عاماً لا يخدم سوى مصالح تركيا والعائلة المالكة في باشور، والحوادث الأخيرة التي بدرت من ميليشيات الحزب الديمقراطي ووضع الكمائن أمام قوات الدفاع الشعبي، الكريلا في الجبال والتي أدت إلى استشهاد عدد من مقاتلي الكريلا في هذا التوقيت هي أساليب مفتعلة من قبل قوات البرزاني هي محل شجب واستنكار من قبل الشارع الكردستاني".

وأضاف "نحن في مجلس عوائل الشهداء في ديرك تلقينا ببالغ الأسف والغضب ما حصل خلال يوم أمس واستهداف قوات حركة حرية كردستان من قبل البيشمركة واستشهاد ثلاث من قوات الكريلا لا تخدم الخط الوطني، إنما هي أجندات تركية ووعود العائلة المالكة في باشور وتنفيذها نزولاً عند رغبة الدولة الفاشية هدفها تفكيك التلاحم الوطني والوقوف في وجه مشروع الأمة الديمقراطية والوحدة الكردية وضرب مشروع أخوة الشعوب في شمال وشرق سوريا".

وناشد البيان "الشعب الكردستاني وجميع الشعوب التواقة للحرية في كل مكان بأننا نعيش مرحلة تاريخية مهمة من نضالنا الوطني وحققنا بدماء الشهداء وفكر الأمة الديمقراطية وملهمها القائد Apo مكتسبات تاريخية على مستوى ثورة روج آفا وشمال شرق سوريا لتكون بنية قوية في خدمة الخط العام لنضال شعبنا المقاوم".

لزام على المثقفين والوطنيين فضح الخيانة

واختتم بالقول: "وفي السنوات الأخيرة من عمر الاتفاقيات الدولية المشؤومة التي حرمت الكرد من أرضهم ولغتهم وثقافتهم، ولنعمل معاً ومن الآن وصاعداً في سبيل توحيد كلمة الكرد على أمر جامع يخدم المصالح العليا للقضية الوطنية، وأصبح الأمر لزاماً على كل المثقفين والوطنيين وكل فئات المجتمع فضح سياسات الخيانة لأن دماء الشهداء غالية وأريقت في سبيل الحصول على الحرية والديمقراطية".

(س ر)

ANHA