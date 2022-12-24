مجالس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة تندد بمجزرة باريس الثانية

ادلى كل من مجالس نواحي مقاطعة قامشلو(ديرك، كركي لكي، وجل آغا ،تربه سبيه، تل حميس، تل براك وقامشلو) ومدينة الحسكة ببيانات مشترك تنديداً بمجزرة باريس الثانية التي ارتكبتها الدولة الفاشية التركية ضد الشعب الكردي في العاصمة الفرنسية باريس.

ففي ناحية ديرك، قرئ البيان أمام مركز حزب الاتحاد الديمقراطي الواقع غرب ديرك، من قبل الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ديرك شيروان خليل.

وفي ناحية كركي لكي، قرئ في ساحة الشهيد خبات، من قبل عضوة مجلس عوائل شهداء في كركي لكي، روكن خشمان.

وفي ناحية جل آغا، قرئ من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في الناحية، سجورة محمود سكفان، أمام مركز المجلس.

كما ألقي البيان في تربه سبيه بمزار الشهيد دلشير بقرية دكري، من قبل الرئيس المشترك لمجلس ناحية تربه سببه، حسين عمر حسن.

وفي تل حميس، قرئ امام مبنى مجلس عوائل الشهداء وسط الناحية، من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في تل حميس، حمزة المحمد.

وفي ناحية تل براك، قرئ أمام مبنى مجلس عوائل الشهداء غرب الناحية، من قبل الاداري في مجلس عوائل الشهداء عبد الرزاق الاقرع.

وفي قامشلو، قرئ أمام مجلس عوائل الشهداء شرق المدينة، من قبل عضوتي المجلس باللغتين (الكردية شيرين أحمد حسين، العربية فاطمة حسن الجاسم).

وفي مدينة الحسكة، قرئ أمام مجلس عوائل الشهداء في الحسكة، من قبل عضوتي المجلس باللغتين ( الكردية كولجين أحمي، العربية فاطمة علي).

وجاء في نص البيان:

"ببالغ الحزن والشجب تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي يوم أمس الجمعة، على المركز الثقافي الكردي في باريس والذي ادى بالنتيجة الى سقوط شهداء وجرحى(...).

لا نشك ولو للحظة بأن الفاشية التركية وعبر وسائلها الخبيثة وراء هذا الهجوم الجبان والغادر ولا يخفى على أحد بأنها تقوم بمثل هذه الأفعال كلما سنحت لها الفرصة كما فعلتها قبل عدة سنوات وأيضاً في باريس بقتل إرادة المرأة الحرة في شخص ساكينة جانسيز ورفيقاتها.

واليوم ومن خلال الهجوم على مركز الثقافي الكردي يؤكد العدو مرة اخرى وفي رسالة واضحة بأنه لا يقبل ان يكون الكرد اصحاب ارادة ولغة وثقافة ومن أجل ذلك يحاول وسيحاول وبشتى الوسائل النيل من مكتسباتنا التي تحققت على مر السنوات وبالنضال الشاق وبفضل دماء الشهداء وكدح القائد ومقاومتهِ منذُ أكثر من خمسين عاماً على طريق الحرية.

وخاصةً بعد هزائمهِ المتتالية امام ارادة الكريلا في جبال كردستان حيث حاول ويستخدم جميع انواع الأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً لكسر إرادة الكريلا حيث مُني بالفشل ويحاول اردوغان خلال الوقت الضائع قبل الانتخابات لتحقيق انتصارات وهمية وسريعة ليخفي هزائمهُ وانكساراته في الوقت الذي يعيش في الداخل ازمات اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة.

ويعتبر هذا الاعتداء الإرهابي على الجمعية الكردية في باريس اعتداء وهجوم سافر على فرنسا وإرادة شعوبها (...).

نؤكد للعالم اجمع ان مثل هذه الأعمال الجبانة لن تزيدنا الا قوة في وجه فاشية انقرة وداعميها باسم الآلاف من عوائل الشهداء وعلى امتداد جغرافية اقليم الجزيرة نعلن تضامننا مع إرادة شعبنا في كافة الساحات ونناشد احرار العالم ومنظماتها الحقوقية بالخروج عن صمتهم حيال ما تقوم به انقرة من اعمال شنيعة يندى لها جبين البشرية ضد الكُرد واهدافها المشروعة في العيش بكرامة بين امم العالم وفي الختام نتقدم بأحر التعازي لعوائل شهداء هذه المجزرة ونشاطرهم في حزنهم العميق ونستمد معاً العزيمة والقوة وروح الانتقام من هذا العدو لكافة شهدائنا بتحقيق اهدافهم كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

واختتمت البيانات بترديد الشعارات "ارادة الشعوب هي الباقية "، "الموت القريب للفاشية".

(كروب/آ)

ANHA