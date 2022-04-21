مجالس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة تدين اغتيال الشخصية الوطنية إبراهيم الشوان – تم التحديث

وألقت المجالس، اليوم الخميس، بياناً مشتركاً في عدة مدن ونواحي في مقاطعتي قامشلو والحسكة.

تجمع العشرات من أسر الشهداء وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني في ديرك أمام مجلس عوائل الشهداء في ديرك للإدلاء ببيان إلى الرأي العام والذي قرئ من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء، هوكر حاجي، كما قرئ البيان في كركي لكي من قبل الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في كركي لكي، إحسان شبلي، وفي تربه سبيه قرئ من قبل الإداري في مجلس عوائل الشهداء، محمد إبراهيم، أما في ناحية جل آغا فقرئ أمام مجلس عوائل الشهداء وسط الناحية من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء هاجر الحسين.

وفي الحسكة من قبل عضوة المجلس، هيام علي، ومن قبل عضوة المجلس في مخيم سري كانيه نالين برو، ومن قبل الرئيس المشترك للمجلس في ناحية الدرباسية سالم السالم، بمشاركة العشرات من أعضاء مجالس عوائل الشهداء أمام مراكز المجالس المذكورة، رافعين صور القائد أوجلان وأعلام مجلس عوائل الشهداء في المقاطعة.

وجاء في البيان المشترك:

"إن استهداف المناضلين والشخصيات الوطنية من قبل خلايا داعش ومرتزقة أردوغان نابعة من الضعف الذي تعانيه تلك القوى في مواجهة نضال شعوب شمال وشرق سوريا، بحيث لم يدخروا جهداً ولا وسيلة إلا واستخدموها في سبيل كسر إرادة شعبنا والقضاء على مكتسباته التي تحققت خلال أكثر من عشر سنوات، بفضل دماء الآلاف من أبناء شعبنا وتلاحمه الذي أصبح مثالاً يحتذى به، متخذين من فكر وفلسفة الأمة الديمقراطية أساساً ومنهجاً للحياة".

وتابع البيان" صمدنا وحققنا إنجازات تكاد تكون الوحيدة لخلاص الشعب السوري من المحنة التي أنهكت قواه، ومهما حاول أردوغان من خلال تغذية الخلايا النائمة لمرتزقة داعش وتحريضها للقيام بأعمال التخريب والقتل والمساس بأمان الشعوب، لن تجدي نفعاً أمام مقاومة وإرادة شعبنا الذي تسلح بفكر القائد آبو لمواجهة كافة التحديات ورفع وتيرة النضال حتى هزيمة العدو".

شدد البيان" إننا مجلس عوائل الشهداء ندين ونستنكر بأشد العبارات استهداف الرفيق، إبراهيم الشوان، الشخصية الوطنية المناضلة وعضو مجلسنا ونؤكد أنه عمل جبان ونابع من ضعفهم وتقهقرهم أمام صلابة أبناء شعبنا، وأن أساليبهم القذرة لن تثني من عزيمتنا وإصرارنا وسنواجه إرهابكم بكل ما أوتينا من قوة".

يذكر أن إبراهيم الشوان كان أحد أعضاء مجلس عوائل في الرقة واستشهد، أمس الأربعاء، نتيجة هجوم لخلايا داعش في بلدة الكرامة بالرقة.

وأكد البيان "إننا انتصرنا في عاصمتكم المزعومة وسننتصر ونجفف منابع فكركم الظلامي الذي ينشر العداوة والبغضاء بين شعوب المنطقة ونؤكد مرة تلوى الأخرى أن الإسلام وتعاليمه بريئةُ منكم ومن خزُعبلاتكم".

وناشد البيان" العالم الحر الوقوف إلى جانب شعوب شمال وشرق سوريا التي وفرت بفضل إدارتها الذاتية الأمن والأمان لشعوبها، ونحن أبناء هذه البقعة الجغرافية المقدسة والمروية بدماء الآلاف من الشهداء سنظل على أهبة الاستعداد للدفاع عن قيمنا ومكتسباتنا ولن ندع المجال لأقزام العصر للنيل من إرادة شعوبنا".

(كروب/ف)

ANHA