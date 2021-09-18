مجالس عوائل الشهداء في إقليم الفرات: نعاهد بالسير على درب الشهيد شكري سرحد

تعرض، أمس الجمعة، العضو في لجنة عوائل الشهداء بحزب العمال الكردستاني شكري سرحد لهجوم مسلح من قبل أجهزة مخابرات دولة الاحتلال التركي (MIT)، في مدينة السليمانية بباشور (جنوب كردستان), ما أسفر عن استشهاده، الأمر الذي أثار موجة غضب وتنديد لدى الشعب الكردي.

مجالس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، أصدرت اليوم بيانات منفصلة، نددت فيها باغتيال شكري سرحد، وحمّلت حكومة باشور مسؤولية ذلك.

'على الشعب الكردي الاتحاد في وجه المؤامرات'

مجلس عوائل الشهداء في ناحية كوباني أصدر بياناً، قرأته عضوة المجلس روناهي حجو باللغة الكردية، وقالت فيه "نحن عوائل الشهداء، ندين ونستنكر الاغتيال الإرهابي الذي طال المناضل شكري سرحد، من قبل دولة الاحتلال التركي في باشور، هذا الهجوم إرهابي، ويستهدف قيم ومبادئ الشعب الكردي المناضل، وهو ليس الأول لدولة الاحتلال ولن يكون الأخير، إذ تواصل سلطات الاحتلال استهداف المناضلين من أجل القضية الكردية".

وحمّل البيان حكومة باشور مسؤولية هذا الهجوم، وأدان مشاركتها ورضوخها لعدو الشعب الكردي في ارتكاب هذا الاغتيال بحق المناضل شكري سرحد.

وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات التي تطلق على نفسها أنها حامية لحقوق الإنسان بالقيام بواجبها تجاه المدنيين، والعمل على حماية شعوب المنطقة من هجمات تركيا الإرهابية والبربرية، ففي وقت الذي تستمر فيه الهجمات والمؤامرات التركية بحق شعوب المنطقة، يبقى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية صامتة حيال ذلك.

وأشار البيان إلى أنه يتوجب على الشعب الكردي، في الوقت الراهن والمؤامرات المستمرة لإبادة الوجود الكردي، أن يتحدوا، وأن تكون قبضتهم واحدة لإفشال جميع المحاولات والأهداف الرامية لتصفية وجوده.

وأضاف "لكن بعض الجهات الكردية، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، تعيق أعمال الوحدة الوطنية الكردية وتكون سبباً اقتتال داخلي".

وناشد البيان الشعب الكردي، وبالأخص شعب باشور، الانتفاض في وجه الأعمال الوحشية بحق الشعب الكردي؛ لكي لا تستمر مثل هذه الهجمات الوحشية.

وجاء في ختام بيان: "نحن عوائل الشهداء، نعاهد بالاستمرار على الطريق الذي كان يسلكه الشهيد سرحد شكري والشهداء, وسنقاوم حتى نرفع رايتهم عالياً، ونعاهد بأننا سنناضل ونقاوم في وجه هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف وجود الشعب الكردي".

'الاحتلال التركي يستهدف المناضلين لكسر إرادة الشعوب'

كما أصدر مجلس عوائل الشهداء في ناحية صرين، جنوب مدينة كوباني، بياناً باللغة العربية، من أمام مقر مجلس عوائل الشهداء, وقرأته العضوة أمكيهان جنيد، بحضور العشرات من أعضاء المجلس وجاء في نصه: "ندين ونستنكر العمل الإرهابي الذي قامت به دولة الاحتلال التركي باغتيالها للمناضل شكري سرحد، والهجمات التركية المستمرة على أراضي كردستان".

وأدان البيان حكومة جنوب كردستان، وطالبها بالوقوف في وجه الأعمال الإجرامية التي تستهدف المناضلين على أراضيها، من قبل عملاء دولة الاحتلال التركي.

وجاء في ختام البيان "إننا عوائل الشهداء، قدمنا أبناءنا من أجل وحريتنا وثقافتنا، وسنفعل ما يقع على عاتقنا، سواء بالمسيرات، أو بإصدار البيانات، من أجل وقف هذه الأعمال الإجرامية بحق شعبنا ومناضلينا، فالشهداء هم الذين رسموا لنا خط الحرية والمساواة والعيش بكرامة على هذه الأرض".

'على المجتمع الدولي إدانة مثل هذه الجرائم'

وأدان مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كري سبي عبر بيان أصدره، اليوم، في ناحية عين عيسى اغتيال الشهيد شكري سرحد في باشور، على يد الغدر والخيانة، معتبراً إياه جريمة بحق الشخصيات الوطنية المناضلة.

وقرئ البيان من قبل المتحدثة باسم عوائل الشهداء فداء مصطفى، بحضور العشرات من أعضاء مؤسسات مجلس مقاطعة كري سبي.

حيث أدان البيان "هذا العمل الاجرامي بحق شخصية مناضلة كالشهيد شكري سرحد".

وحمّل حكومة باشور مسؤولية عملية الغدر التي طالت الشهيد، الذي لطالما ناضل من أجل حرية شعبه، وذلك بتعاونها مع تركيا في اغتياله.

وطالب المجتمع الدولي بإدانة مثل هذه الجرائم التي تطال الشخصيات الوطنية؛ لمنع تكرارها.

كما أصدرت مجالس عوائل الشهداء في ناحية القناية غرب كوباني وناحية شيران والجلبية شرق كوباني بيانات بهذا الصدد أيضاً، نددت من خلالها باغتيال المناضل شكر سرحد، وطالبت الشعب الكردي بالانتفاض في وجه حرب الإبادة التركية.

(ج ع/ج)

ANHA