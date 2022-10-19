مجالس عوائل الشهداء في الطبقة والرقة ومنبج تطالب العالم بمحاسبة تركيا على جرائمها

أصدرت مجالس عوائل الشهداء في الطبقة والرقة ومنبج بياناً مشتركاً إلى الرأي العام، شجبت فيه هجمات دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي الكريلا في مناطق زاب، والتي استشهد على أثرها 17 مقاتل من قوات الكريلا.

وقرئ البيان في مدينة الطبقة من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء، آيات هبال، وفي مدينة الرقة من قبل الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء، أحمد الحمود، وفي منبج من قبل الإداري في مكتب الشباب بمجلس عوائل الشهداء في المدينة، حذيفة عبدو.

وتساءل البيان "إلى متى هذا الصمت الدولي على الجرائم بحق الإنسانية، لقد بلغ حقدهم عنان السماء وأعمت قلوبهم الكراهية، لا يوجد تعبير يصفكم يا أحفاد جمال باشا السفاح".

مضيفاً "ماذا تريدون من هذا الشعب الآمن، بعد ما عجزت كل خططكم ومحاولاتكم النيل من إرادته، لجأتم إلى استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ضده، لم يبقَ لكم خيار غيرها لتقتلوا أناسا أحبوا أرضهم وتشبثوا بها".

ولفت البيان إلى هزائم الدولة التركية الفاشية "إنكم عاجزون عن تحقيق أهدافكم الخبيثة واستهدافكم للكريلا وللشعب الموجود في المنطقة بالكيماوي دليل غدركم الذي تعلمتموه من أجدادكم العثمانيين، لم ولن نستسلم وسنبقى ندافع عن أرضنا وعرضنا مهما فعلتم".

وأكد البيان على إصرار الأهالي على المقاومة "اقذفوا حمم حقدكم علينا، فنحن نزداد إصراراً كل يوم على تحقيق النصر، لن نتراجع وسيستمر مشروعنا، وستعود الأرض لأهلها بفضل شهدائنا".

ووجه بيان عوائل الشهداء رسالة "باسم مجلس عوائل الشهداء نقول للعالم انظروا إلى دولة الاحتلال التركي ماذا تفعل، إنها تقصفنا بالأسلحة الكيماوية، وغداً سيكون دوركم لتقصفكم".

وفي ختامه، طالب البيان الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "بمحاسبة هؤلاء القتلة فهم مجرمو حرب، ويجب محاكمتهم على فعلتهم الجبانة التي أودت بحياة 17 مقاتل من الشهداء الأبطال في مناطق الدفاع المشروع".

وكان مركز الدفاع الشعبي (NPG)، قد نشر أمس الثلاثاء، سجل 17 من مقاتلي الكريلا، استشهدوا في الهجمات الكيماوية التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان)، منذ شباط 2021.

(كروب/ ل م)

ANHA