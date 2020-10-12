مجالس الشّعب في الرّقة تدعو المجتمع الدوليّ للتحرّك ضدّ جرائم تركيا ومرتزقتها

وتجمّيع العشرات من أعضاء المجالس المحلّية في حديقة الشهيدة هفرين التي افتتحت اليوم بمناسبة الذكرى السنويّة الأولى لاستشهادها، للإدلاء ببيان للرأي العام قُرئ من قبل عضوة دار المرأة شمس الأحمد.

وجاء في نصّ البيان:

"باسم مجلس الشعب، إنّنا هنا اليوم نقف وقفة عزّ وشموخ، وننحني إجلالاً لروح الشهيدة هفرين خلف في الذّكرى السنوية الأولى لاستشهادها، هذه الشهيدة التي قدّمت حياتها من أجل كلمة الحقّ.

هفرين خلف امرأة شابّة مهندسة ناشئة اجتماعية تدافع عن حقوق المرأة، سياسية في مجلس سوريا الديمقراطية الأمين العامّة لحزب سوريا المستقبل، طالتها يد الغدر من مجموعات مسلّحة مدعومة من قبل الدولة التركيا الراعية للإرهاب في العالم، وفي مثل هذا اليوم قتلوا ياسمين الربيع وقتلوا روح السلام.

إنّنا ندعو جميع منظّمات حقوق الإنسان وجميع دول العالم الحرة، وندعو هيئة الأمم المتحدة لتقف وقفتها ولو لمرّة واحدها، ضدّ هذا العدو الغاشم المجرم.

تحيّة لروحها الطّاهرة، تحيّة لياسمينة المستقبل تحيّة لكلّ مناضلة حرّة".

(ح م/إ)

ANHA