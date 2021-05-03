مجالس الشعب في الرقة: حبس مياه الفرات اغتيال للحياة

وتستمر دولة الاحتلال التركي بحبس مياه نهر الفرات مخالفة بذلك الاتفاقات التي أبرمتها مع كل من سوريا والعراق، والتي تنص على ضخ 500م3 في الثانية، لكنها تضخ في الوقت الحالي أقل من 200م3 في الثانية، ما ينذر بكارثة إنسانية تهدد الأمن الغذائي لمناطق شمال وشرق سوريا.

وتجمّع أعضاء مجالس الشعب في ريف الرقة الغربي في مركز المجلس العام ببلدة السلحبية للإدلاء بالبيان الذي قُرئ من قبل عضو المجلس بدر العلي.

وجاء في نصه: "جريمة في وضح النهار تجري وتستمر من قبل الدولة التركية مع حبس مياه نهر الفرات ومحاولة لقطع الأنفاس واغتيال الحياة للإنسان والطبيعة والحيوان، وهي جريمة ممنهجة وحرب ضد الإنسانية".

"مشاريع السلام"

وأوضح البيان "لقد قام النظام التركي بتوسيع مشاريعه الاستثمارية ببناء السدود والأحواض المائية وزراعة أكثر من مليون ونصف دونم من الأراضي الزراعية ومحاولة بيع مياه نهر الفرات إلى منطقة الشرق الأوسط تحت مسمى مشاريع السلام".

وأضاف "إن تركيا تدعي أن نهر الفرات هو نهر وطني تحت سيادة الدولة التركية ولها وحدها الحق في التحكم بمياه هذا النهر، والحقيقة أن نهر الفرات هو نهر دولي تشترك فيه عدة دول وتقسيم مياهه خاضع للقانون والاتفاقات الدولية".

'جريمة إنسانية'

وطالب البيان، من هذا المنطلق المجتمع، الدولي ومنظمات حقوق الإنسان "بوقف هذا الانتهاك وهذه الجريمة بحق الإنسانية والتي تهدف إلى تجويع الشعوب وإهلاكه وحرمانه من أهم مصادر استمرار الحياة".

وعّد البيان هذه الجريمة "ضد الإنسانية وتنذر بكارثة وتتطلب تحركًا عاجلًا من قبل المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة المعنية بقضية الدفاع عن حقوق الإنسان".

واختتم البيان قائلًا: "أصبحت الدولة التركية من الدول المارقة على القانون الدولي، ولا تقيم أي وزن واعتبار للقرارات الدولية، وأصبحت الديمقراطية تغرق في بحر من التصحر وعاصفة من الحقد التركي، ولكن لن نتنازل عن طموحاتنا ومشروعنا الديمقراطي".

(خ ج/س ر)

ANHA