مجالس المرأة في مؤسسة عوائل الشهداء: الجرائم التركية تزيدنا إصراراً على المقاومة

استنكرت مجالس المرأة في مؤسسة عوائل الشهداء الهجمات التركية الأخيرة على مناطق شمال وشرق سوريا، وطالبت مكونات المنطقة بالحيطة والحذر من المخططات التركية، وذلك خلال بيان مشترك أدلي به في قامشلو وتربه سبيه والدرباسية وجل آغا وديرك ومخيم سري كانيه بمدينة الحسكة.

في مدينة قامشلو، قرئ البيان أمام مجلس عوائل الشهداء في حي العنترية باللغتين الكردية والعربية، وفي تربه سبيه قرئ أمام مركز مؤتمر ستار شرق الناحية، من قبل الإدارية في المجلس، نسرين حسين، أما في ناحية الدرباسية فقرئ البيان أمام المجلس، من قبل العضوة فاطمة كلش، وفي جل آغا أيضاً قرئ أمام مركز عوائل الشهداء من قبل العضوة دنيا إسماعيل.



وفي ديرك قرئ أمام مجلس عوائل الشهداء من قبل عضوة مجلس المرأة مليحة عبدالله، وفي مخيم سري كانيه قرئ البيان من قبل العضوة نالين برو.

وقال البيان المشترك"إن الأعمال التي تقوم بها الفاشية التركية وأعوانها من المرتزقة من الاعتداء والقصف اليومي على مناطقنا، حيث إنها في الأسبوع الماضي قصفت مشفى في شنكال واليوم تقصف روج آفا، وتسبّب هذا القصف في استشهاد العشرات من المدنيين وهذه جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف "يجب علينا جذب واستمالة الشعب كقاعدة أساسية من حيث النقاش وتوعية الشباب من الفتنة التي تحيط بنا، كما أن هذه الضربات لن تزيدنا إلا قوة وإصراراً على متابعة مسيرتنا وبناء إدارة ذاتية أقوى، وإننا في مجلس المرأة لعوائل الشهداء في إقليم الجزيرة في هذه المرحلة الصعبة من النضال الكردستاني نوجه رسالة إلى الفاشية التركية أردوغان ونقول له إننا صامدون ومستمرون على الرغم من كل ما يقوم به وكل ما يحمله من حقد على الكرد والعرب والسريان والآشور".

وداعياً للوقوف "إلى جانب بعضنا البعض والحيطة والحذر أكثر وفضح الخيانة التي لها دور بارز في كل ما يحاك ضد الشعب الكردي"، وناشد البيان في ختامه المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان "النظر في أفعال هذه الفاشية بحق الشعب الكردي".

ديرك

وفي بيان مجلس المرأة في مجلس عوائل الشهداء في ديرك، تم التأكيد على ضرورة الالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية والتركيز على التكاتف والوحدة في وجه الإجرام التركي ومرتزقته.

وتابع البيان" بأن المطلوب في هذه المرحلة توعية الشباب من عدم الانجرار وراء المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد شعوب المنطقة والإدارة الذاتية التي تحققت بفضل دماء الشهداء والانضمام غلى صفوف قوات سوريا الديمقراطية للدفاع عن مكتسبات تورة شمال وشرق سوريا.

وجاء في البيان أيضاً " إننا كمجلس المرأة في عوائل الشهداء في ديرك وفي هذه المرحلة الصعبة نؤكد على تقوية أواصر الوطنية والنضال الكردستاني لتكون رسالتنا للفاشية التركية اردوغان بأننا صامدون ومستمرون رغم كل ما يقوم به من حقد على اهلنا في كل بقعة من بقاع الأرض من كرد وعرب وسريان وآشور نقف الى جانب بعضنا البعض".

(كروب/ س ر)

ANHA