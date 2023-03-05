"كول بصل وأنسى اللي حصل"؛ هكذا يقول المثل الشعبي، لكن في سوريا بات الأمر مختلفاً تماماً، فأنت لن تستطيع أكل البصل لنسيان ما حصل، بل سيصبح البصل بحد ذاته مصدراً؛ للقلق بعد أن تحول إلى قائمة المفقودات من الموائد السورية، وبات الحصول عليه في مناطق سيطرة حكومة دمشق عبر البطاقة الذكية!

فقد أعلنت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة دمشق، في بيان لها، الجمعة 3 آذار، أن المواطن يستطيع شراء كيلوغرام واحد من البصل في الأسبوع وفق البطاقة الإلكترونية، قبل أن تصدر قراراً آخر، اليوم الأحد، بتخصيص 2 كيلو بصل كحصة أسبوعية لكل بطاقة تموينية (البطاقة الذكية) اعتباراً من اليوم الأحد.

وجاء هذا القرار في وقت تخطى سعر الكيلوغرام من البصل 15000 ل.س، أي ما يعادل دولارين أميركيين، في سابقة لم يتخيل السوريون أن تحدث يوماً؛ لأن البصل من المواد التي تدخل في معظم الأكلات السورية الشعبية النباتية، بمعنى أنه يُعتبر من "أكل الفقراء"، كالمجدرة أو المنزّلة وغيرهما من الأطعمة الشعبية، لكن البصل بات مفقوداً إلى حد كبير من الأسواق الآن، واحتكرت الحكومة استيراده وبيعه ليُضاف طابور البصل إلى الطوابير الأخرى، كالخبز والوقود والغاز المنزلي.

وقالت مصادر في دمشق حسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط، إن أزمة البصل مرتبطة بسياسات الحكومة التي سمحت بتصديره في موسمه، مع أن حجم الإنتاج العام الماضي لم يكن يغطي الاحتياج المحلي، ما اضطر الحكومة إلى استيراده مع اشتداد الأزمة، وإلى دفع ثمنه بـ "العملة الصعبة".

ولم يخلو الأمر من الكوميديا السوداء، فقد أثار هذا القرار سخرية رواد مواقع التواصل الافتراضي، حيث علق أحدهم مستخفاً: "يا عيب الشوم حاج بهدلة واستخفاف بعقول هالشعب إلي صمد وتحمل كل هل سخافات، أكيد تم التصويت على هالقرار بمشفى المجانين".

فيما كتب آخر منتقداً: "اللي بيحط البصل ع البطاقة الذكية منعاً للغش يروح يحط المعونات اللي اجت لسوريا بالأول عليها ولا ناس تاخد وتبلع بهالمعونات وناس ما تاخد شي".

بينما علقت أخرى مستهزئة: "حتى أنت يا بصل صرت حلم المواطن السوري.. الحمد الله أن النفس والأوكسجين بيد الله عز وجل وإلا لكان حلم المواطن السوري بفضل القيادة الحكيمة".

وكتب الممثل السوري عاصم حواط على صفحته في "فيسبوك" أغنية طريفة في رثاء البصل، قائلاً: "قديش صرنا يا بصل عم نشتهيك، غلّيت سعرك عالبشر شو صاير فيك، كنا نصفّي دموع لمّا نقشّرك، صرنا نصفي دموع لما نشتريك!".

(د ع)