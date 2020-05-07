محوّل كهربائي جديد بسعة 125 ميغا لتزويد إقليم الفرات بالكهرباء

سعياً لتجاوز مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن إقليم الفرات، استبدلت مديرية الكهرباء في الإقليم محوّلاً كهربائياً قديماً بآخر جديد أكثر سعة.

وكانت مديرية الكهرباء تضطر لقطع التيار الكهربائي عن مناطق إقليم الفرات لعدة ساعات خلال اليوم وذلك لتخفيف العبء عن المحولة القديمة التي تم استبدالها.

كما أن مشكلة ضعف التيار الكهربائي التي كانت المنطقة تعاني منها حلت مع وضع المحول الجديد.

إذ أن أهالي المنطقة كثيرا ما اشتكوا من مشكلة ضعف التيار الكهربائي الأمر الذي كان يؤدي إلى اتلاف أدوات كهربائية وعدم القدرة على إنجاز أعمال عدة يعتمد إنجازها على الطاقة الكهربائية.

واستغرق استبدال المحوّل أسبوعاً من العمل، حيث انتهت المديرية من استبداله يوم أمس.

وكان المحوّل القديم ذا سعة تبلغ 70 ميغا فولط أمبير، بينما تبلغ سعة المحوّل الجديد 125 ميغا فولط أمبير، وقدرت قيمته أكثر من مليار ليرة سورية.

ويؤكد الرئيس المشترك لمديرية الكهرباء في إقليم الفرات محمد خان علي أن "المشاكل التي كنا نعاني منها في السنوات الماضية تخطيناها بفضل تركيب المحوّل الكهربائي الجديد".

واضطرت المديرية إلى استبدال المحوّل القديم الذي مضى على تركيبه عشرات الأعوام في سد تشرين، ما كان يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن الإقليم لساعات عدة خلال اليوم.

وبحسب محمد خان علي فإنه لم تبق أمامهم أية عوائق تؤدي إلى انقطاع الكهرباء غير مشكلة انخفاض منسوب المياه.

وتسعى مديرية الكهرباء إلى إصلاح خطوط الكهرباء في المناطق الجنوبية من مقاطعة كوباني في الصيف القادم، والتي تعرضت للضرر إبان احتلال داعش للمنطقة، خلال الأسابيع المقبلة.

(ه ح – ن ك/ج)

ANHA