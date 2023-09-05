محتجّون في السويداء: لا للطائفية بين أبناء الوطن الواحد

تجمّع المئات من أهالي السويداء منذ ساعات الصباح الأولى في مركز مدينة السويداء، للمشاركة في الاحتجاجات؛ حيث لا تزال تتعالي الأصوات في ساحة السير "الكرامة"، لأسبوعها الثالث على التوالي، للمطالبة بحل سياسي شامل للبلاد وفق القرار 2254 ورحيل الأسد، وإطلاق سراح المعتقلين.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "لا للطائفية بين أبناء الوطن الواحد كردي عربي سرياني أشوري جميعنا أصحاب قضية"، "تحرس الأوطان بكرامة الإنسان"، "لا نسامح من دمر بلادنا"، "نحن وطنيون سلميون ما عنا طائفية كل دين بالوطن ديننا"، "يا فوق الأرض بكرامة يا تحتها بكرامة".

ومنذ انطلاق الاحتجاجات 20 آب الماضي، تشهد ساحات التظاهر حضوراً نسائياً لافتاً لا يغيب عن ساحة الكرامة في مدينة السويداء، إذ تشارك النساء والشابات يومياً للمطالبة بالتغيير السياسي.

(د ع)