محذرة من زيادة النزوح.. المفوضية السامية تؤكد غرق وفقدان 3000 شخص خلال عام

ووفقاً لتقرير جديد أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس الجمعة، فإن أكثر من 3000 شخص قد توفوا أو كانوا في عداد المفقودين العام الماضي أثناء محاولتهم عبور وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط ​​والمحيط الأطلسي باتجاه أوروبا.

ودعا التقرير إلى "تقديم دعم عاجل لتفادي وقوع مثل هذه الوفيات وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يشرعون في رحلات خطرة براً وبحراً".

ومن إجمالي الضحايا المسجلين عام 2021، فقد تم الإبلاغ عن وفاة أو فقدان 1,924 شخصاً على طرق وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط​​، في حين لقي 1,153 شخصاً حتفهم أو فقدوا على الطريق البحري لشمال غرب أفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري.

وبلغ عدد الوفيات أو من هم في عداد المفقودين الذين تم الإبلاغ عنهم عام 2020 ما مجموعه 1,776 شخصاً على الطرق الثلاثة، بحسب تقرير المفوضية.

ومن المثير للقلق أنه منذ بداية العام، لقي 478 شخصاً آخرين مصرعهم أو أنهم في عداد المفقودين في البحر.

وأشار التقرير إلى أن معظم محاولات عبور البحر تمت "على متن قوارب مطاطية مكتظة وغير صالحة للإبحار، وانقلب الكثير منها أو فرغ منها الهواء، مما أدى إلى وقوع خسائر في الأرواح".

وحذرت المفوضية من أن "استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والصراعات وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، قد يؤدي إلى ارتفاع في مستوى النزوح وفي زيادة عدد التحركات الإضافية الخطيرة إلى وجهات أخرى".

(د ع)