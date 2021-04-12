محذرة من كارثة إنسانية.. هيئة الصحة تدعو المواطنين إلى التعاون

هذا وحذّر الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، خلال مؤتمر صحفي عُقد، اليوم الأثنين، في دائرة العلاقات الخارجية بمدينة قامشلو، من كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا.

وقال: "هناك احتمال كبير لخروج فيروس كورونا عن السيطرة، والوضع في المنطقة كارثي".

وأوضح جوان مصطفى أن المخطط البياني للإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا في ارتفاع مستمر، وأنّ منظمة الصحة العالمية لم تقدّم أي دعم لهم حتى الآن، مشيراً إنها غير جدية في مسألة تقديم اللقاح إلى المنطقة.

ودعا مصطفى المواطنين إلى التعاون مع الكوادر الصحية وقوى الأمن الداخلي، والالتزام بالحظر المفروض على شمال وشرق سوريا، للحد من تفشي الفيروس فيها.

يتبع...

ANHA