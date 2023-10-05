محطة نفطية ثالثة تتعرض للقصف التركي

نقل مراسلونا من ناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو، أن طائرة مسيّرة لجيش الاحتلال التركي قصفت محطة سعيدة النفطية في ريف الناحية الشمالي.

وتعد محطة سعيدة للنفط (البترول)، واحدة من محطتين رئيستين في ناحية تربه سبيه، ومن المنشآت الحيوية المهمة في المنطقة، كما أنها تمد أكثر من 15 قرية في الريف الشمالي لتربه سبيه بالتيار الكهربائي، إضافة لأبراج الاتصالات في المنطقة.

ولم تعرف بعد حجم الأضرار التي ألحقت بالمحطة.

وهذا هو القصف الثالث لموقع نفطي بعد قصف جيش الاحتلال التركي لموقع نفطي في كرداهول جنوب غرب ناحية تربه سبيه، ومحطة آل قوس شمال جل آغا.

(كروب/سـ)

ANHA