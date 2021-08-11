محطة مياه السفافنة تدخل الخدمة في دير الزور لتغذية 15000 نسمة  

وأطلقت بلدية الشعب في بلدة السوسة بريف دير الزور مشروع إعادة تأهيل محطة مياه السفافنة، في الـ 20 من أيار الماضي، لتلبية مطالب الأهالي وتخفيف الأعباء عنهم، بعد تعرض محطة مياه السوسة للدمار بنسبة 60 %، أثناء احتلال داعش للمنطقة.

وقال الرئيس المشترك لبلدية الشعب في السوسة، حسن الهاشم، عن الأعمال التي أنجزوها في المحطة: "تمت صيانة محركات تصفية المياه والمحركات الخامية التي تضخ المياه، بالإضافة إلى صيانة المرقد وتزويدها بمحولة كهربائية لتنظيم وتقوية الكهرباء، وتبديل العنفات التالفة والفلاتر وإجراء دهان داخلي وخارجي".

مضيفاً أنه "جرت صيانة شبكة التغذية التي توزع على الأحياء التي تخدمها المحطة منها حي السفافنة وحي حويجة المشاهدة وحي العرقوب".

وأوضح حسن الهاشم أن فترة التأهيل استمرت شهراً تحت الإشراف، وانتهت بتاريخ 20 حزيران الماضي، لتدخل المحطة بعدها في مرحلة التشغيل التجريبي، وقد دخلت الخدمة منذ نحو 10 أيام، وتعمل الآن من 8 إلى 6 ساعات كل 48 ساعة، وتغذي 15000 نسمة.

(ف ع/ س ر)

ANHA