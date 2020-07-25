محصول السماق المنهوب من عفرين ينقل لتركيا

يستمر الاحتلال التركي ومرتزقته بنهب وسرقة المحاصيل الزراعية لأهالي عفرين المحتلة، ومنها محصول السماق الذي نقله الاحتلال إلى الأراضي التركية.

وقالت مصادر محلية لمراسلة وكالتنا أن الاحتلال التركي ومرتزقته سرقوا موسم السماق في مقاطعة عفرين المحتلة، حيث وصلت الكمية المسروقة من السماق إلى أكثر من 500 طن، إلى الآن.

وبحسب ذات المصدر إن موسم السماق المسروق تعود ملكيته لمهجري عفرين القاطنين في مقاطعة الشهباء.

بينما نوه إن مرتزقة الاحتلال يقومون على اجبار بعض مزارعي السماق اللذين بقوا في عفرين على بيع محصولهم بأسعار منخفضة، ليقوموا ببيعها إلى التجار بأسعار عالية ليتم نقله أيضاً للأراضي التركية.

حيث يتم بيع الكيلو غرام من السماق بسعر 4 الاف ليرة سوريا، في حين يُجبر المزارعين ببيعه بسعر لا يتجاوز الـ2500 ليرة سوريا.

(س خ/سـ)

ANHA