محروقات منبج: سننهي عملية توزيع مازوت التدفئة مع مطلع العام الجديد

لتفادي ما شهده أهالي شمال وشرق سوريا العام الفائت من أزمة محروقات التدفئة، بدأت مديرية المحروقات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هذا العام بعملية توزيع المازوت، مبكراً على الأهالي.

وباشرت مديرية المحروقات في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنبج وريفها توزيع وقود التدفئة، المازوت، على الأهالي، اعتباراً من صدور تعميم تحديد الكمية، منتصف حزيران الماضي، وتحاول جاهدة الانتهاء من التوزيع على من بقي لديها من أسر.

وحددت الإدارة الذاتية لكل أسرة 300 لتر من المازوت، بالسعر المدعوم، وقالت في تعميمها "إنها ستوزع دفعة واحدة على الأهالي".

وخصصت مديرية المحروقات في منبج كمية تقدر بـ 400 ألف لتر من وقود التدفئة، لتغطية إجمالي أسر المدينة وريفها، البالغ عددها 130 ألف أسرة، بمبلغ 150 ليرة سورية للتر الواحد، أي ما يعادل 45 ألف قيمة 300 لتر المخصصة.

وتعتمد في عملية التوزيع على تفعيل بطاقة المحروقات الإلكترونية، المستندة إلى عقد الزواج أو دفتر العائلة أو البيان العائلي"، بالتعاون مع الكومينات والمجالس؛ بهدف تسهيل وصولها للمواطنين.

ووفقاً لمديرية محروقات منبج، فقد وزعت فرق التوزيع المازوت في ريف مدينة منبج، وانتقلت إلى أحياء المدينة، ومن المقرر أن تنتهي من التوزيع على عموم أهالي مدينة منبج وريفها مع بداية العام المقبل.

وعن الكمية الموزعة، قال الرئيس المشترك لمديرية المحروقات في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنبج وريفها، يوسف إسماعيل "تم توزيع مازوت التدفئة على 96 ألف أسرة حتى الآن، من أصل 130 ألف أسرة، فيما لم تستلم ما يقارب 30 ألف أسرة المادة بعد، وعملية التوزيع مستمرة حتى الوصول إلى جميع الأسر".

ولفت إلى أن عملية التوزيع تجري في الوقت الحالي ضمن الخط الشرقي للمدينة، حسب البرنامج الموضوع من قبل المديرية، وحسب تقسيمها لخطوط التوزيع، وأنه في بداية العام المقبل ستكون الأسر في منبج جميعها قد استلمت حصتها من وقود التدفئة.

وبذلك تكون مديرية المحروقات قد وزعت المازوت على الأهالي في مناطق "الياسطي والحية والمحترق والفارات وتل حوذان وأبو قلق".

(د)

ANHA