محروقات دير الزور تستمر بتوزيع مازوت التدفئة على الأهالي

وحسب الرئيس المشترك لمديرية محروقات دير الزور أسامة الفرج، فإن التوزيع مستمر حالياً حسب القوائم المعدة مسبقاً من قبل المجالس المحلية ودور الشعب ومنح المستحقين بطاقة مزودة بشيفرة الكترونية يتم قراءتها عن طريق تطبيق موبايل لدى صاحب محطة التوزيع ولدى رؤساء المجالس المشرفين على التوزيع.

وعن عمليات التوزيع أوضح أسامة الفرج أنها تتم بوتيرة بطيئة نوعاً ما بسبب قلة عدد الصهاريج مقارنة باتساع المساحة الجغرافية، كما أكد أن مديرية المحروقات وزعت في وقت سابق مخصصات المزارعين من المازوت على طول سرير النهر وفي مناطق البادية أيضاً للمشاريع الزراعية التي تروى عن طريق الآبار الارتوازية.

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ANHA