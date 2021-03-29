مهرجان يكتا هركول للمسرح يستمر في تقديم عروضه المسرحية

وتحت شعار "صرخة واشو كاني" يستمر مهرجان الشهيد يكتا هركول للمسرح بعرض الفنون المسرحية التي اختيرت من قبل لجنة المشاهدة، على خشبة مسرح محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو.

والمسرحية التي عرضت اليوم والتي تحمل عنوان "القرد والمضحك" من إخراج حسين يوسف، وتأليف شانويا جيا، وتمثيل فرقة " "Ava Mezinالقادمة من منطقة ديرك، وتتمحور المسرحية حول تناقض الشخصيات الاجتماعية التي تدّعي البراءة والنبل وهي في الحقيقة لا تعرف عما تبحث؟

وتتمثل هذه المسرحية في حوار بين شخصيتين رئيستين، هما "القرد" الذي يخاطب "المضحك" ويحاول إقناعه بالتخلص من أسلوبه الساخر.

وتخاطب المسرحية الجمهور من خلال ذكر بعض الأمثلة لبعض المشايخ الذين يلعبون على وتر العاطفة الدينية لكسب ود المجتمع، كذلك التركيز على الحقيقة المزيفة التي يدّعيها البعض، مثل كيف يضحك الابن على والدته، فضلاً عن اتساع دوائر عدم الثقة بين أفراد المجتمع.

ويصل في النهاية القرد والمضحك إلى قناعة بأنه لا معنى لحياتهم وسط هذا المجتمع اللامبالي، ليقررا فيما بعد تكريس حياتهما لخدمة شعبهم ووطنهم، وذلك عبر النضال والكفاح ضمن الحركات التحررية من أجل تحرير شعبهم.

وبعد فترة وجيزة من انضمامهم إلى حركة الحرية، وأثناء حملة من حملات حماية الوطن تدرك الشخصيتان بأن العشق الحقيقي هو "عشق الوطن".

وعقب العرض المسرحي، فتح المجال أمام النقاد لإبداء آرائهم حول المسرحية، حيث أشار بعض النقاد إلى مراعاة اختيار النص المسرحي بما يتناسب والانتماءات الدينية والمذهبية، بالإضافة إلى التركيز على اختيار الإضاءة والموسيقا بما يناسب نص المسرحية.

ويعرض يوم غد الثلاثاء على خشبة مسرح محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، مسرحية "Derî"، "الباب" من تأليف نزار نزاريان، وإخراج عبد الجابر حبيب.

ويستمر مهرجان يكتا هركول للمسرح بدورته الخامسة حتى الـ 6من شهر نيسان المقبل.

(ي م)

ANHA