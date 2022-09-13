مهرجان طلة حلب.. خطوة لكسر احتكار التجار وخفض الأسعار

ضمن الجهود التي تقوم بها غرفة اتحاد المنتجين التابعة لمؤسسات المجتمع المدني لتخفيض أسعار المنتجات التي تصنع في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، إلى جانب كسر احتكار التجار ودعم فئات المجتمع المتوسطة والفقيرة، نظمت الغرفة اليوم مهرجان طلة حلب الثالث.

المهرجان نظم في كافتيريا طلة حلب يبدأ من تاريخ اليوم ولغاية 26/9/2022 بمشاركة من منتجي الأحذية والحقائب بمختلف أنواعها، وبتخفيضات وصلت إلى 50%، كما سيتضمن المهرجان جوائز وهدايا ستقدم عبر مسابقات للأسئلة.

دعوات لرفع المستوى الاقتصادي للمجتمع

الإداري في غرفة اتحاد المنتجين فاروق عرب أوضح لوكالتنا أن المهرجان الأول لطلة حلب نظم في مقاطعة الشهباء والثاني نظم في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في نفس المكان في وقت سابق لكسر الاحتكار الممارس على قطاع الألبسة، واليوم هو المهرجان الثالث لكسر الاحتكار عن قطاع الأحذية عبر تخفيض الأسعار إلى النصف كنوع من المساعدة لأبناء المجتمع.

عرب لفت الانتباه إلى أن مسألة تنظيم المهرجانات لإنعاش حركة الأسواق ولدعم فئات المجتمع المختلفة عبر تقديم المنتجات بأسعار منافسة هو أحد المواضيع التي أضيفت إلى المخططات السنوية للغرفة.

كما أكد أن المنتجين يجدون في هذه المهرجانات فرصة لتسويق منتجاتهم وعرضها رغم كونها تباع بسعر التكلفة.

في نهاية حديثه أشار الإداري في غرفة اتحاد المنتجين بحلب فاروق عرب إلى ضرورة تكثيف الجهود للعمل على هكذا فعاليات تهدف إلى رفع سوية المجتمع الاقتصادية.

(م ع/ك)