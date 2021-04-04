مهرجان ثقافي للشبيبة في الرقة بمناسبة ميلاد القائد أوجلان

وأقيم المهرجان في "الملعب الأسود" وسط مدينة الرقة بحضور فرق فنية من الطبقة والرقة ومنبج ودير الزور، إلى جانب أهالي الرقة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية ودور الشعب وجرحى الحرب، وتولت وحدات حماية المرأة التي يصادف اليوم ذكرى تأسيسها أيضًا؛ مسؤولية حماية المهرجان.

وتخلل المهرجان تقديم عروض فنية فلكلورية وتراثية من قبل الفرق المشاركة، سبقها إلقاء عدة كلمات باركت للعالم أجمع ميلاد قائد الشعوب عبد الله أوجلان، سجين الجسد والمعزول في جزيرة إمرالي منذ أكثر من 22عامًا.

بعد الوقوف دقيقة صمت، بدأت فعاليات المهرجان بكلمة الترحيب، ألقتها العضوة في مكتب تعليم اللغات في لجنة التربية والتعليم بمدينة منبج سهام حمو، وباركت لشعوب العالم أجمع ميلاد القائد عبد الله أوجلان الذي وصفت فكره بالمنارة التي اهتدت عليها البشرية إلى طريق الحرية والكرامة.

كما قال عضو المجلس العام لمجلس شباب سورية الديمقراطية زانا مصطفى "إننا اليوم نبارك ونهنئ ميلاد شمس الحرية للشعب الكردي خاصة وشعوب العالم أجمع عامة، في هذا الشهر الذي تثور فيه الأرض وترتدي أجمل ألوانها لتبشرنا بولادة عصر جديد للحرية والديمقراطية، ولادة القائد عبد الله أوجلان".

من جانبه وباسم جرحى الحرب استذكر العضو في مؤسسة جرحى الحرب بالرقة نجم الشواخ الـ 4 من نيسان الذي يصادف أيضًا ذكرى تأسيس وحدات حماية المرأة، وضرب العديد من الأمثلة عن التضحية والمقاومة التي أبدتها مقاتلات وحدات حماية المرأة، وأثبتت جدارتها وبسالتها في مقارعة العدو في ميادين القتال وقدمت آلاف الشهيدات.

وبعد الكلمات، قدمت فرقة الشهيد جان فدا من منبج فقرات غنائية، تغنت بميلاد القائد عبد الله أوجلان، وبفكره الذي حرر شعوب المنطقة من العقلية الاستبدادية وهو داخل معتقله منذ أكثر من 22 عامًا.

ثم قدمت فرقة أطفال الرقة عرضًا مسرحيًّا تحت اسم "حمامة السلام"، وصف الواقع الذي عاشته المرأة في العقود الماضية خاصة في فترة احتلال مرتزقة داعش للمنطقة، حتى جاءت وحدات حماية المرأة وأنهت سنوات الظلم والكبت التي عاشتها المرأة.

وبعد إلقاء بعض القصائد من قبل كل من نجاح الأحمد وأحمد البرسان من الطبقة والتي تغنت بالقائد عبد الله أوجلان وبميلاده؛ أدت فرقة نور حلب فن العراضة الحلبية التي تعتبر من الفلكلور الحلبي الأصيل، لتختتم بعدها فعاليات المهرجان بعقد الدبكات التراثية، وسط الهتافات التي تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان وتطالب بالحرية الجسدية له.

والجدير بالذكر أن آردال شاهين ارتقى شهيدًا في مدينة كوباني في الـ 4 من نيسان/ أبريل من عام 2013، في بداية ملحمة التصدي لمرتزقة داعش، التي كانت نقطة تحول في تاريخ المنطقة، واتخذت من فكر القائد عبد الله أوجلان منطلقًا لها، وأحرزت نصرًا مؤزرًا يشهد له التاريخ، وكتب بدماء 11 ألف شهيدة وشهيد.

(كروب/ مـ)

ANHA