وبحسب مراسلنا في غزة، فقد دعت الفصائل في القطاع، "الشعب الفلسطيني للمشاركة في المهرجان الشعبي السلمي بعنوان: "سيف القدس لن يغمد"، اليوم بعد صلاة العصر مباشرة، على أرض مخيم العودة شرق خان يونس".

وعن هدف ورسالة المهرجان الجماهيري قرب السلك الفاصل، قال محمود خلف، منسق لجنة الفعاليات في "القوى الوطنية والإسلامية"، إن "المهرجان الذي يعقد شرق خان يونس، يأتي في سياق التحرك الشعبي الجماهيري السلمي للمطالبة بكسر الحصار عن القطاع وإدخال كل المواد اللازمة وتحديداً مواد الإعمار والاحتياجات الضرورية لإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أنه "بعد تقييم الوضع، قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في قطاع غزة، كجزء من الاستعدادات لمزيد من الاضطرابات قرب الجدار الفاصل مع قطاع غزة"، منوهة أن "قوات الجيش الإسرائيلي ستتصرف بحزم في مواجهة المظاهرات قرب السياج الفاصل".

فيما قال القيادي في حركة حماس حماد الرقب: "نحذر العدو تحذيراً واضحاً لا لبس فيه ولا نماري فيه ولا نستخدم لغة متماهية مع تصريحات غير واضحة أن ارتكاب العدو الصهيوني لأي حماقة ضد أبناء الشعب الفلسطيني سيتحمل مسؤوليتها بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حتى لو اضطررنا إلى أن نخرج من جعبتنا أسوأ ما يتمناه".

وخلال المسيرات التي جرت يوم السبت الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينياً، وأصاب 40 آخرين بينهم أطفال، فيما أصيب قناص إسرائيلي بجراح حرجة إثر إطلاق نار.

ويعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي منذ ما يزيد عن 15 عاماً على التوالي، ويعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني. وإثر الحصار، يعاني القطاع من تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية التي زادت بعد الحرب الأخيرة على غزة.

(ع م)