مهرجان روج آفا يختتم يومه التاسع بعرض فلم قصير بعنوان  Çiyayê Kurmênc

المحاضرة حملت عنوان: "الإصدارات الكردية في سوريا (مجلة برس وجريدة نوروز نموذجاً)، وألقيت من قبل المحاضر نواف بشير، وأشار من خلالها إلى مجلة برس وقال:" بحسب الوثائق فإنه في 27 أيلول من عام 1992 اجتمع ممثلون عن 3 مجلات كردية وهي Gelawêjو Stêr و rê في مدينة قامشلو وكنت أحد الحاضرين وتقرر أن تتوقف المجلات الثلاث وعوضاً عنها يتم إعداد مجلة كردية فصلية تحمل اسم "برس "، ونشر عددها الأول في نوروز 1993

وتابع: " وجريدة نوروز أعدت من قبل أوصمان صبري ونور الدين ظاظا وزينت الصفحة الأولى من العدد الأول لها الذي صدر في 22 نيسان 1995 بصورة نوروز كرمز. إلى جانب الصورة كان سؤال أحمدي خاني عن حب اللغة الكردية الذي يقول فيه: هل يستبدل المرء طفله المريض بطفل جاره السليم؟ يحتل مكانه في الصفحة الأولى في كل عدد"

بعدها ألقيت قصائد شعرية باللغة العربية من قبل الشعراء :" بشيرة درويش وعبد الرحمن محمد وفواز أوسي وإبراهيم بركات وسليم مجيد وزاهد خلف "

وفي الساعة الـ 18.00نظمت أمسية شعرية وقصصية باللغتين العربية والكردية وشارك فيها الشعراء فيروز رشك وهوزان كركوندي وعيسى خلو ولقمان عبد الرحمن وأنس يلدز ولقمان أوصمان ومحمد باقي محمد ورضوان يوسف وعمرات ويوسف.

ليختتم اليوم التاسع من المهرجان بعرض فلم قصير من إعداد زكريا عفرين حمل اسم Çiyayê Kurmênc

(سـ)

ANHA