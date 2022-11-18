مهرجان روج آفا للثقافة والفن يختتم يومه الثامن بتقديم مسرحية 

وسط حضور ملفت من قبل رواد وشخصيات ثقافية وفنية وسياسية، يستمر فعاليات مهرجان روج آفا الثامن للثقافة والفن في مركز اتحاد مثقفي روجافاي كردستان (HRRK)، في قامشلو.

وافتتح المهرجان يومه الثامن، الساعة 16:00 بندوة حوارية بعنوان "واقع الإذاعات المحلية في روج آفا"، شارك فيها الإعلامي خلف معو وعامر مراد، وأدارها خوشمان قادر، سلط فيها الضوء على واقع الإذاعات المحلية في شمال وشرق سوريا بعد ثورة روج آفا، بالإضافة الى صعوبات التي تواجها الإذاعة في عملها في ظل انتشار الإعلام المتطور، كما تم مناقشة سبل حل المشاكل وتطوير عمل الإذاعات، وتم اغناء الندوة الحوارية بمداخلات من قبل الحاضرين.

تلتها الساعة 18:00 أمسية شعرية باللغتين الكردية والعربية، القى فيها الشعراء ، دليار حبيب وديالا علي وروكن سلو ورنيستر ميرزا وعبدالحليم احمد لاوي ولوري تلداري وكيلاد غزالة، مجموعة قصائد كلاسيكية و وطنية ووجدانية.

ليختتم المهرجان يومه الثامن بمسرحية من تأليف وإخراج الممثل المسرحي، شفزان محمود بعنوان" ji bo welat " وهي من نوع الكوميديا السوداء، التي تطرح المشكلة بأسلوب كوميدي.

وافتتح المهرجان ابوابه في 11 من تشرين الثاني الجاري، ومن المتوقع أن يستمر حتى 20 تشرين الثاني الجاري بمنح جائزة إبداع (HRRK) لعام 2022.

)خ ع/سـ(

ANHA