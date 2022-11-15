مهرجان روج آفا للثقافة والفن يختتم فعاليات يومه الخامس

وتستمر فعاليات مهرجان روج آفا الثامن للثقافة والفن في يومه الخامس في مركز اتحاد مثقفي روجافاي كردستان (HRRK)، في قامشلو.

وافتتح المهرجان أبوابه في يومه الخامس، الساعة الـ 16:00 بمحاضرة بعنوان" راهن اللغة الكردية المكتوبة وإشكالاتها"، ألقاها اللغوي دحام عبد الفتاح، سلط الضوء فيها على قضايا تتعلق باللغة الكردية.

تلتها الساعة الـ 17:00 أمسية شعرية باللغة الكردية، ألقى فيها آزاد اوسي، أنور صوفي، جندي متيني (بافي متين)، دلسوز إبراهيم، عبد العزيز علي (باور جان آري)، عبد الغني حسين، ليلى رشو و محمد حسو (بافي فنر) مجموعة قصائد.

كما أقيمت الساعة الـ 19:00 أمسية شعرية وقصصية باللغة العربية شارك فيها كل من محمود عبدو وأحمد علي.

ليختتم المهرجان يومه الخامس بعرض مسرحية تحت عنوان"Reş û Ewarte "، للكاتب والمخرج عبد الرحمن إبراهيم.

ويستمر المهرجان حتى 20 تشرين الثاني الجاري بفعاليات ثقافية متنوعة تتمثل بندوات ومحاضرات ومسرحيات وعروض سينمائية وأمسيات شعرية وقصصية باللغتين الكردية والعربية، وسط حضور ملفت من قبل رواد وشخصيات ثقافية وفنية وسياسية، وسينتهي المهرجان بالإعلان عن جائزة (HRRK) للإبداع لعام 2022

)خ ع/ك(

ANHA