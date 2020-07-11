مهرجان روج آفا السّابع يستمرّ بتقديم فعاليّاته لليوم الثّاني

بمشاركة نخبة من الفنّانين والشّعراء والمثقّفين والكتّاب، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المؤسّسات المدنية بدأت فعاليّات مهرجان روج آفا السابع لليوم الثاني.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني بمحاضرة للكاتب برزو محمود حول "واقع كتب المناهج الدراسية في روج آفا".

كما تضمّنت فعاليّات اليوم الثاني أيضاً أمسية شعرية باللغة الكردية شارك فيها عدد من الشعراء وهم كل من "إبراهيم شهاب، بشير ملّا نواف، سيف الدين قادري، عمران منتش، كورديار دريعي، وهوزان كركوندي".

واستمرت فعاليات اليوم الثاني للمهرجان بأمسية قصصية شارك فيها عدد من الكتاب وهم كل من "أفين يوسف، جوان سلو، طه سليم حسين، عامر فرسو ومحمد باقي محمد".

والفقرة الأخيرة لفعاليات اليوم الثاني كانت بعرض فيلم تحت عنوان "المنزل" من إنتاج كومين فيلم روج آفا، وإخراج سفيناز عفدكي.

والجدير بالذّكر أنّ المهرجان مستمرّ بتقديم فعاليّاته حتّى الـ 17 الشّهر الجاري.

(إ)

ANHA